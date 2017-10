Jorge Fernández Díaz: «Darle más autogobierno a Cataluña sería un error histórico»

Ha ocupado prácticamente todos los cargos en política desde 1981, muchos de ellos en Barcelona, una circunscripción que representa ahora como diputado en el Congreso. El próximo jueves ofrecerá una conferencia en Badajoz, dentro del Aula HOY, titulada ‘Cataluña, España, Europa. Una hora crucial’. Responde a esta entrevista el viernes, por teléfono, desde su domicilio en Barcelona, horas después de que el presidente de la comisión Europea, Jean-Claude Juncker, rechazara de nuevo mediar en la cuestión catalana.

–El título de su conferencia está actualidad. La UE se ha negado a mediar entre Cataluña y Madrid.

–El proceso independentista catalán va contra la esencia del proyecto europeo, que nació después de que los padres fundadores de Europa diagnosticaran que periódicamente estábamos en guerra y concluyeron que no podíamos seguir así. El nacionalismo estaba en la génesis del proceso patológico de conflictos que comenzaron por Europa y que terminaron por hacerlo a nivel mundial. Por tanto, el nacionalismo en su variada fascista, nazi y populista es el gran cáncer de la convivencia pacífica entre los pueblos. Y a eso ha pretendido dar respuesta la UE. Pretender crear una frontera nueva en una de las nacionales más antiguas del mundo, en España, está en las antípodas del proyecto de europeo.

–¿Qué ha pasado para que lleguemos a esta situación?

– A la hora de repartir errores y culpas sería injusto repercutirlos solo a un lado. Pero es evidente que ha habido una profunda deslealtad y traición al pacto constitucional por parte del nacionalismo catalán. Quiero recordar que en las Cortes Constituyentes estaba Jordi Pujol y, en la ponencia constitucional, de siete ponentes había dos catalanes: Miquel Roca y Jordi Solé Tura. Ellos representaban al catalanismo abierto, integrador y solidario. Ese catalanismo ha ido evolucionando hacia el nacionalismo independentista que tiene una base tecnicista identitaria, egoísta e insolidaria que no tiene nada que ver con lo que el catalanismo había sido históricamente y lo que prometieron cuando firmaron el pacto constitucional y el desarrollo de la Constitución. Jordi Pujol ha estado diciendo que ellos han garantizado la gobernabilidad de España y ciertamente pactaron con el PSOE cuando Felipe González no tenía mayoría y con el PP cuando Aznar no tenía mayoría... Así que también han apoyado a sucesivos gobiernos. Decir ahora que son víctimas del expolio fiscal del Estado español, que España les roba y que se ha ido laminando la autonomía es falso, mentira, cínico e hipócrita.

–Habla usted del pacto constitucional y el acuerdo al que se ha llegado estos días es el de reformar la Constitución. Pero, ¿para qué y en qué términos?

–En mi opinión, si como se ha dicho se pretende dar más autogobierno a Cataluña para que tenga un mejor encaje en España, sería un error histórico. El nivel de autogobierno que tiene la Generalitat no lo tienen entes territoriales de estados federales ni de estados confederales. Y vista la deslealtad con la que se ha producido el nacionalismo catalán, esas mayores competencias no servirían para un mejor encaje de Cataluña en el conjunto de España sino para retrasar una decisión desde la perspectiva de estos nacionalistas con mayor capacidad de culminar el proceso independentista.

–¿Cree que el resto de españoles entienden que se reforme la Constitución solo para atender a las reivindicaciones independentistas?

–La iniciativa ha partido del PSOE y el PP está de acuerdo en crear esa comisión en el seno del Congreso que servirá de base para una eventual reforma constitucional. Bajo ningún concepto el PP la apoyará para cuestionar la soberanía nacional ni la unidad de España. Eso es innegociable. España preexiste a la Constitución y debe sobrevivir a cualquier reforma constitucional. No vamos a deformar España para contentar a los que quieren destrozarla.

