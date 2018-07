El jazz gana seguidores en Badajoz Narci González (Saxo), Julián Sánchez (trompeta) y Nuno Ferreira (guitarra) el pasado jueves. :: J. V. A. Los promotores siguen la estela de 'Cifu', el mítico locutor de Radio 3 que fomentó el género en EspañaUn grupo de aficionados organiza conciertos y reuniones mensuales con grupos ANTONIO GILGADO Badajoz Domingo, 1 julio 2018, 08:54

El jazz, cuenta Pepe Cortés, siempre ha sido muy minoritario en Badajoz. Ahora, tras cuatro años reuniéndose una vez al mes con otros aficionados, cree que ha pasado a solo minoritario. Pepe Cortés y Jesús Ferrer promovieron en el 2014 el foro 'Jazz y vino entre amigos'. El nombre fue un guiño a José Claudio Cifuentes 'Cifu', presentador del programa 'Jazz entre amigos' en la Segunda Cadena entre 1984 y 1991. 'Cifu' siguió reclutando durante décadas a aficionados al jazz en Radio3 y Radio Clásica.

No es una exageración considerarlo el verdadero difusor del género. Hablaba de jazz cuando nadie lo hacía y descubrió a solistas y grupos. Pepe Cortés fue uno de esos seguidores. Cuando su amigo Jesús le planteó el foro quiso hacerlo con la misma filosofía: acercar músicos y público.

Los diez o doce que empezaron en el restaurante Doña Purita hoy rozan el centenar en las reuniones de cada último jueves de mes en el Hotel Río. «Podríamos crecer más porque hay muchos interesados, pero perderíamos la esencia, queremos estar entre amigos».

Pepe Cortés Organizador de las reuniones «Sabemos que es algo minoritario, pero hay gente que merece la pena escuchar en directo»

Decidieron unir el jazz con el vino para acompañar las sesiones y los conciertos en directo. Hay muchos puntos en común, cuentan. «El vino es un ser vivo. No sabe igual cuando lo abres que cuando lleva un tiempo abierto. El jazz también. Gusta mucho en directo y la primera canción no suena igual que la tercera o la cuarta».Hace dos semanas llegaron a la sesión número cuarenta. Edición especial en el Muelle del Guadiana, uno de los quioscos del parque del río. La música la puso el saxofonista Narciso González y su banda. Julián Sánchez -trompeta-, Nuno Ferreira -guitarra-, Pablo Romero -piano- Nelson Cascáis -contrabajo- y Joel Silva -batería-. Una asociación que se autofinancia dividiendo el gasto total por el número de asistentes, no siempre alcanza para una banda de seis músicos, pero Pepe Cruz cree que mereció la pena el esfuerzo y agradece el apoyo de algunas empresas colaboradoras. «El paseo del río es un eje vertebrador de la ciudad y el escenario perfecto para actividades culturales».

Por 'Jazz y Vinos entre amigos' han pasado los músicos locales de referencia. Desde Gene García hasta Javier Alcántara, el pianista Pedro Calero o la Iberian Big Band. Modestamente, explica Cortés, hacen lo mismo que 'Cifu' en su día. «Sabemos que el jazz gusta a unos pocos, pero hay gente que merece la pena escuchar en directo».

En otra reunión contrataron a Luciano, un guitarrista argentino que trabaja con varios grupos de Badajoz o a Daahoud Salim, hijo del saxofonista norteamericano Abdu Salim, uno de los introductores del jazz en España. Siempre, explica, proponen un jazz asequible como el swing y se alejan del free jazz.

Después de cuatro años, la tertulia musical ha derivado en una programación permanente que complementa el festival oficial de la ciudad. En una charla, por ejemplo, llevaron al crítico de cine Alejandro Pachón que les habló de la relación entre el jazz y el cine.

En su fusión con el vino han conocido las principales bodegas extremeñas. Han pasado por Payva, Ruiz Torres o Habla. En Pagos los Balancines, por ejemplo, tocó el trío de Pedro Calero. «Aquel concierto fue espectacular», recuerda.

Otra visita memorable fue a la bodega de Nabeiro, el propietario de Café Delta, en Campomayor. Allí llevaron a Mili Vizcaíno, una cantante de Badajoz con muchas influencias portuguesas.

A Cortés le sorprendió la estructura de la sede, un diseño del arquitecto portugués Álvaro Siza, medalla de oro de la Unión Internacional de Arquitectos.

Y en un grupo como este no podía faltar un homenaje a 'Cifu'. Le invitaron pero falleció -17 de marzo de 2015- antes de que pudiera cerrar la cita. Finalmente vino Mario Benso, el coordinador de la página Cifujazz. Les habló del museo en 'Elciego', el pueblo de Álava al que el locutor cedió su colección discográfica con más de diez mil referencias. Viaje pendiente para la próxima temporada.

Con cuarenta ediciones ya a las espaldas, Pepe Cortés presume de contactos para propuestas más ambiciosas. Espera, por ejemplo, aprovecharse de la tradición del jazz en Portugal. Al país vecino acuden con frecuencia los mejores grupos a los festivales. «Pasan de largo», se lamenta. Allí, el jazz, no es tan minoritario.