El Instituto Municipal de Servicios Sociales de Badajoz ya tiene director José Antonio Expósito. :: hoy PSOE y Podemos llevan meses criticando la falta de transparencia en este procedimiento de contratación R. R. Martes, 8 agosto 2017, 11:23

El Instituto Municipal de Servicios Sociales ya tiene director. Desde hace meses, PSOE y Podemos critican el procedimiento para esta contratación al considerar que estaba dirigido. La concejala, Rosario Gómez de la Peña, ofreció información sobre la convocatoria en una comisión convocada al efecto.

El Boletín Oficial de la Provincia publicó ayer la resolución del concurso y el contrato es para José Antonio Expósito. Expósito lleva años desempeñando este puesto como cargo de confianza, pero el acuerdo entre el PP y Cs obligó a Fragoso a reducir esa forma de contratación. Así que el Ayuntamiento sacó esa plaza a concurso como un contrato de alta dirección.

La Ley de la Función Pública de Extremadura recoge este tipo de vínculos que se diferencian de los eventuales (conocidos popularmente como de confianza) porque sí se convocan con publicidad para que se presenten los interesados y se somete a los principios de idoneidad, mérito y capacidad. Estos contratos tienen carácter temporal y cesan cuando cese el político del que depende. Son habituales en las administraciones.

Sin embargo, desde PSOE y Podemos llevan meses insinuando que el concurso estaba dirigido y lo ha logrado quien desempeñaba el trabajo como cargo de confianza. Expósito aparecía, también, en la candidatura del PP al Ayuntamiento.

Al contrato optaron once aspirantes, siete de ellos excluidos por incumplimiento de alguna de las bases de la convocatoria, uno respecto a la presentación del proyecto, otro por no reunir la titulación requerida, dos por no presentar copia de la documentación solicitada y tres por no acudir a la entrevista personal, según apunta Efe.

Según la propuesta, Expósito cumple los requisitos generales y méritos específicos de la convocatoria, mientras que la preparación demostrada, currículum, defensa del proyecto, propuestas de mejoras, exposición de conocimientos del puesto a desempeñar y funciones en la entrevista personal le hacen el candidato «más idóneo» para el puesto.

El PSOE envió ayer un comunicado en el que volvió a cuestionar el procedimiento. El PSOE anuncia que pedirán al alcalde que explique por qué «el 'ahijado' de la concejala era el mejor de los candidatos presentados» en septiembre. Fuentes municipales negaron ayer que Expósito sea ahijado de Rosario Gómez de la Peña ni que les unan lazos familiares. Para la concejala socialista Montserrat Rincón, Expósito no cumple los requisitos y han esperado a darlo a conocer a agosto para que el «dedazo» tenga menos trascendencia. Esta convocatoria se publicó el 27 de diciembre y se resolvió el 31 de julio.