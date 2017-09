El instituto San Fernando va como galardonado al 30 aniversario de Erasmus+ Formación Profesional 00:30 Los alumnos de este instituto pacense se han formado en los cuatro restaurantes de comida española que regenta el chef extremeño José Pizarro en Londres REDACCIÓN Lunes, 25 septiembre 2017, 21:06

El vídeo de los alumnos y profesores que forman parte del Programa Erasmus+ KA102: Do your best at the restaurant! del IES San Fernando de Badajoz ha sido seleccionado como uno de los ganadores en el concurso de vídeos que ha organizado el SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) con el objetivo de conmemorar el 30 Aniversario de Erasmus+ Formación Profesional.

En un vídeo de treinta segundos los alumnos tenían que explicar qué ha supuesto para ellos participar en el Programa Erasmus+ durante el pasado curso 2016/2017. Este programa, por un lado, ha permitido a siete alumnos de los ciclos de Grado Medio de Cocina y Gastronomía y de Servicios de Restauración del IES San Fernando de Badajoz la realización de su periodo de prácticas (Formación en Centros de Trabajo) en los tres restaurantes que tiene en Londres el conocido chef extremeño José Pizarro.

Por otro lado, al profesorado implicado en el programa mencionado le ha posibilitado conocer, de primera mano, cómo trabaja este afamado chef y cuál es la organización en sus restaurantes. Además, el propio José Pizarro asistirá al centro en este curso que comienza, 2017/2018, para dar una charla sobre cómo ha gestado toda su empresa (restaurantes, libros de cocina y programas de televisión en el BBC) y en qué momento se encuentra. Esta visita del cocinero extremeño se encuadra también dentro del mismo programa Erasmus+.

El hecho de resultar seleccionados como uno de los ganadores en el concurso de vídeos asegura la plaza y la financiación para que un profesor y un alumno del programa Erasmus+ acudan a Santiago de Compostela, el martes 26 de septiembre, a la celebración de la Jornada ERASMUS+: 30 añoñs enriqueciendo vidas, abriendo mentes. En dicha jornada conocerán a los otros ganadores y a todos aquellos centros de España de Formación Profesional que hayan participado mostrando su experiencia en un programa Erasmus+ y además, se intercambiarán pareceres sobre todo lo que supone a los alumnos, profesores y los propios centros formar parte de un programa de estas características.