El incendio del garaje dejó el bloque sin agua y algunos vecinos han decidido marcharse 00:42 Estos tres vehículos, los más afectados, son los únicos que permanecían ayer dentro del garaje / Pakopí - Durante toda la mañana de ayer se llevó a cabo el desalojo de los vehículos del interior de la cochera, a la vez que se retiraban escombros y tuberías MIRIAM F. RUA Miércoles, 26 julio 2017, 23:29

La jornada de ayer en el garaje de la avenida Godofredo Ortega Muñoz arrasado en la madrugada del martes por un incendio fue de mucho movimiento. El trabajo de las grúas se solapó en varios momentos para retirar los coches del interior del aparcamiento.

En total, había 55 vehículos y dos motocicletas dentro en el momento del incendio. Una buena parte de los coches, aunque aparecían sucios por el hollín y con roces y abolladuras por la caída de cascotes, han podido salir del garaje sin ayuda de la grúa. Es el caso del ‘Mercedes’ de Josefa Vargas. «Mi coche está bien, solamente un poco rozado por la caída de cascotes y algo derretido el capó, pero ha arrancado solo».

Los vecinos continuaban ayer sin poder acceder al garaje, aunque algunos se saltaron el consejo a la torera. Los accesos a la cochera comunitaria desde el interior de los tres bloques seguían precintados y en los portales y ascensores se podía leer la advertencia del administrador de la comunidad: «Tanto la Policía científica como Bomberos y arquitectos del Ayuntamiento coinciden en que el tránsito en el garaje queda terminantemente prohibido hasta que la zona quede asegurada mediante el apuntalamiento de los techos, vaciado de agua, retirada de escombros y se asegure toda la instalación eléctrica».

Un trabajador desecha las tuberías dañadas por el fuego. / Pakopí -

Precisamente, el trabajo de desalojo de vehículos se solapó con las tareas de retirada de escombros y el desagüe y la limpieza, que empezó durante la tarde del martes y se prolongó toda la jornada de ayer. Varios operarios protegidos con mascarillas cargaron carretillas llenas de ladrillos, trozos de escayola y tuberías. Está previsto que estos trabajos se prolonguen durante varios días más.

Esta tareas están dificultando la vida diaria de los vecinos del edificio Dauro. Ayer se afanaron por retirar la ropa de los tendederos que estaba negra del humo y limpiar porque en el interior de las casas se ha colado el hollín. Siguen además sin agua –aunque ayer les abrieron el suministro un par de horas– y no pueden hacer uso del váter.

Esto ha hecho que algunas familias hayan decidido irse a casa de familiares o a sus segundas viviendas en el campo. Este es el caso de Josefa Vargas: «Nosotros nos vamos a ir al campo porque no podemos tirar al desagüe, no tenemos agua ni televisión. Aquí no podemos estar. Nos han dado agua unas horas, pero están trabajando abajo y como no hay tuberías, lo manchamos y lo llenamos de agua otra vez».

Intranquilidad

«Tenemos ganas de saber qué ha pasado», decía ayer esta vecina. El miedo inicial de las familias de los tres bloques del edifico Dauro ha dejado paso a la intranquilidad. Una vez que ya han comprobado los daños en sus vehículos, ahora quieren saber cómo se produjo el fuego.

«Estamos nerviosos todavía, la tensión por la situación aún se mantiene. Tenemos la intranquilidad de no saber qué ha pasado, la Policía todavía no nos ha dicho nada», relata María Fernández. A su familia le ha tocado la peor parte de este incendio. Sus dos coches han quedado totalmente calcinados. Se trata de un Subaru nuevo, que era el que usaba el matrimonio, y un Mazda de diez años, con el que se movían María y su hermano.

Ellos supieron desde el principio que sus coches habían quedado inservibles. «Necesitamos los coches para ir al trabajo y demás, pero nos iremos apañando como podamos. De momento, la familia nos han dicho que nos va a prestar uno», detalla Fernández. Ahora tienen que esperar a ver qué les dice el seguro, pero de momento ni siquiera han podido dar parte porque aún no tienen autorización para retirar del garaje los dos coches. De hecho, ayer al mediodía solo quedaron tres vehículos dentro, los dos de la familia de María y un tercero que estaba junto a ellos.

Ana María Gálvez también sabía que su coche, un Renault Clio rojo del que dice que eran sus pies y sus manos, estaba calcinado. Ayer pudo verlo a plena luz del día cuando lo sacaba la grúa. «Ha sido una pesadilla, mi coche está siniestro total. Me hace mucha faena porque he tenido una operación del metatarso y tengo dificultad para andar. Necesito mi coche imperiosamente», se lamentaba ayer. A esta vecina, de momento, su seguro ya le ha ofrecido un coche de sustitución durante los próximos diez días.

Menos suerte ha tenido Francisco Javier Martínez. «Venimos ahora de la compañía de seguros, no nos ponen vehículos de sustitución y nos dicen que hasta que no se resuelva judicialmente no harán nada y eso puede tardar un año».

Esta es la pelea que le toca ahora a los vecinos del Dauro antes de que puedan retomar la normalidad.