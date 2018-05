Ilustradores y tuiteros reclaman su público en Badajoz

En el año 2010 Fernando Marías escribió 'El silencio se mueve'. Contaba la historia de Juan Pertierra, un ilustrador de los años 70. El lector podía leer incluso un cómic dibujado por el protagonista. Marías buscó a un ilustrador que quisiera trabajar en su libro renunciando a su nombre y poniéndolo al servicio de Pertierra.

Topó con Javier Olivares. En principio, la historia de Javier Pertierra acabaría con 'El silencio se mueve'.

Sin embargo, ocho años después, Pertierra sigue vivo y Javier Olivares junto con Fernando Marías reconocen que el enigma en torno al personaje les ha sobrepasado. «Tenemos miedo que un día nuestro nombre sea olvidado y permanezca el de Joaquín Pertierra», explicó ayer en su visita a la Feria del Libro de Badajoz Fernando Marías.

«Recibo al día veinte o treinta fotos de gente que se ha tatuado mis frases»

Le acompañó Javier Olivares, que trató de resumir cómo había sido el proceso. Ha crecido a través de las redes sociales y todo lo que existe en internet, explicó, puede existir de verdad. A pesar de que se creó para una época pasado ha encontrado su sitio en el mundo virtual.

A Olivares ya no le sorprende que le llamen para encargarle trabajos firmados por Pertierra o que incluso le incluyan en las listas y recopilaciones de los principales ilustradores de la literatura española, como si realmente hubiera existido.

«Por mucho que me empeño en decir que no es real, sigue habiendo gente que insiste en que sí lo es».

Fuera de España algún ilustrador americano lo ha citado comparándolo con el gran Saul Bass. En cierto modo, entre Olivares y Pertierra se ha dado la paradoja perfecta. Lo crea como seudónimo y con el tiempo toma tanta fuerza el personaje que ahora le influye en su propio trabajo. «Hace cosas que con mi propio nombre nunca hubiera hecho».

El escritor Fernando Marías huele en este misterio material más que suficiente para sacarlo de nuevo a y darle otra novela. El respaldo del público a este ilustrador se ha convertido en una reivindicación de los ilustradores que trabajaron en España entre la década de los 40 y los 70. Dibujantes casi anónimos, a los que ni tan siquiera se mencionaba en los libros que participaban ni en las cubiertas que creaban. Sin embargo, según explicó ayer Olivares, tuvieron una influencia realmente notable. «Era una forma de devolverles los que nos han dado a los ilustradores actuales».

José Ángel Gómez, Defreds, con algunas de las seguidoras que le esperaban en San Francisco:: PAKOPÍ

Defreds

Si los ilustradores reivindican su público, también ayer lo hizo Defreds, el alias por el que se conoce al vigués José Ángel Gómez Iglesias. Ha llevado la literatura a los jóvenes valiéndose la capacidad de arrastre de las redes sociales. Ayer en San Francisco regaló una de esas estampas reconfortantes para una feria del libro: adolescentes esperando tres horas en la cola -estaba anunciado a las siete y a las cuatro ya había gente- para que un autor le firme un libro en papel.

'Casi sin querer', 'Cuando abras el paracaídas', '1775 calles' o 'Historias de un náufrago hipondríaco' forman parte de un fenómeno singular. Su capacidad para fabricar frases y proverbios ha calado tanto entre los chicos que muchos incluso se las tatúan. El perfil de Twitter de Defreds está lleno de fotos que le envía sus seguidores con eslóganes como «Ojalá siempre» o «Nunca te olvides de ti» en los brazos. «Lo que me gusta de los tatuajes es que cada uno le da su propio sentido, lo que lo hace aún más especial. Recibo al día veinte o treinta frases tatuadas. No sé cómo explicarlo».

El joven gallego reconoció ante una legión de seguidoras que empezó escribiendo en Twitter con 40 seguidores. Cada vez más gente empezó a leerle y llegó a los 250.000. En Instagram tiene ya medio millón de lectores. «Lo que me gusta es ir escribiendo cosas según me van surgiendo. No me gusta mantener un orden. Voy guardando los pequeños textos y luego le doy forma. Todo es muy casi sin querer y prefiero que no cambie». Define sus libros como historias sencillas y reales que identifican a cualquiera. Se nutre de la vida cotidiana, de lo que le sucede a su familia o a sus amigos. Huye de la etiqueta de prosa poética. Se siente especialmente satisfecho por acercar los jóvenes hasta los libros.

'Historias de un náufrago hipocondríaco' ha sido el primer libro que se han comprado muchos adolescentes. Ahora le piden a sus padres uno para Navidad.

Lector empedernido de novela de misterio y de intriga ha pasado al otro lado a base de tuitear. Ya lo dice en su título, todo llegó casi sin querer. A largo plazo, le gustaría probar con una novela.

Viendo la cola de seguidores que cruzaba San Francisco ayer a la siete de la tarde tampoco lo necesita.