«Lo ideal es que los representantes empresariales no sean los de siempre»

Nace el Círculo de Empresarios de la provincia de Badajoz, que suma a 200 emprendedores ROCÍO ROMERO Badajoz Lunes, 9 abril 2018, 08:17

«Es un momento importante, hay un cambio de ciclo económico, de gran oportunidad de creatividad y de generación de riqueza con la revolución tecnológica». Las palabras son de Gonzalo García de Blanes, presidente del Círculo de Empresarios de la Provincia de Badajoz, una asociación que acaba de nacer y cuenta ya con doscientos socios.

Esta entidad persigue «unir inquietudes empresariales» y convivir con las organizaciones tradicionales, como la Cámara de Comercio y Coeba. No quieren controversia, pero tampoco se sienten representados. «No estamos contra nadie ni tampoco queremos saber de polémicas entre unos y otros. La diferencia es que somos nuevos», resume. En su opinión, existe un momento de cambio que los empresarios tienen que aprovechar y «lo ideal no es que solo estén los que siempre han estado». Considera, además, que los enfrentamientos del último año entre Coeba y la Cámara de Comercio han perjudicado al sector. «Nosotros no queremos enfrentamientos con nadie y sí dar un impulso al mundo empresarial en la provincia».

Entre otras cosas, Gonzalo García de Blanes cree que hay un salto generacional que no está representado en los organismos tradicionales, donde incluso hay personas que ya han cesado en su actividad. «No nos podemos sentir representados por jubilados». De ahí que un grupo de empresarios de la provincia se animaran y crearan este nuevo ente.

Ese cambio generacional que reclama para las organizaciones empresariales reflejaría la realidad del mercado. Explica que la crisis ha durado diez años, de forma que muchos de los que tenían 50 años cuando comenzó están ya fuera de los circuitos y por eso existe un relevo en el sector empresarial. «Y hay que animar a la gente joven a que sea valiente».

LA DIRECTIVA Presidente Gonzalo García de Blanes. Secretario Diego Jesús Gallego Navarro. Tesorero Manuel María Moreno Enríquez. Vocal Andrés Valverde Calvo. Vocal Ignacio Rodríguez-Arbaizagoitia Calero. Vocal Joaquín García Sanz-Calcedo.

Entre sus planes está la defensa y el apoyo de los empresarios, al igual que la organización de charlas, coloquios y foros. Ya tienen actos previstos en Mérida, Almendralejo y Badajoz.

El tren y las comunicaciones

García de Blanes advierte de los problemas de comunicaciones que existen en la provincia para que las empresas sigan creciendo. Y cita al tren. «Si hay un congreso de medicina que pueda venir a la ciudad, se encuentran con que no hay tren. Sin embargo, desde Madrid llegan a Valencia en una hora y media», indica. Y eso ahuyenta las iniciativas. Aunque los problemas que encuentra cada empresario son distintos en función de su sector.

«Hay dificultades con las comunicaciones, pero en la provincia también hay un gran potencial y hay que intentar ser innovadores».

En este sentido, sí cree que en Badajoz hay oportunidades de negocio. Apunta directamente a la revolución digital, que ofrece un horizonte al comercio. «Desde la provincia se puede vender a todo el mundo. También el pequeño comerciante. Hay que adaptarse a los cambios».

Para el presidente del Círculo de Empresarios de la Provincia de Badajoz, «las oportunidades de negocios están. Solo hay que verlas».

Uno de los objetivos de esta nueva asociación es «fomentar la inquietud por emprender y hacer cosas nuevas. Ser empresario es complicado, pero es satisfactorio en lo personal y en lo económico». Es decir, quieren fomentar el emprendimiento y quitar el miedo a quien se anime.

El Círculo pretende convertirse, también, en interlocutor con las administraciones. De ahí que pretenda escuchar las inquietudes de los empresarios y trasladarlas para ver si pueden solucionar o favorecer el entendimiento para que el mundo empresarial mejore.