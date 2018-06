La huelga apenas afecta a la recogida de basuras, pero sí a la limpieza de las calles Concentración de los trabajadores de limpieza ante la sede de FCC en Badajoz. :: C.MORENO La plantilla de FCC cifra en el 90% el seguimiento pero los servicios mínimos redujeron el impacto del paro, que continúa ya que no hubo negociación NATALIA REIGADAS Badajoz Martes, 19 junio 2018, 21:15

A pocos días para la Feria de San Juan y la huelga de limpieza continúa en Badajoz. La primera jornada de paro causó algunas molestias a los vecinos, aunque lo peor puede llegar si la protesta se prolonga. Este martes los trabajadores y FCC ni siquiera se sentaron a continuar con las negociaciones. El conflicto es por las condiciones económicas y aún no hay acuerdo a la vista.

En el primer día de la huelga indefinida convocada por la plantilla de FCC en Badajoz, la recogida de basuras se realizó casi por completo, aunque apenas hubo operarios limpiando las calles. Esto se debe a los servicios mínimos. Un decreto del alcalde, Francisco Fragoso, estableció hace unos días que deben mantenerse en activo al menos 69 empleados, es decir, el 30,67% de la plantilla.

El portavoz del comité de empresa, Francisco Masero, explicó que los trabajadores consideran abusivos los servicios mínimos establecidos y que los sindicatos tratarán de impugnarlos en los juzgados. Además indicó que se el Ayuntamiento ha centrado estos refuerzos en la recogida de basuras para reducir aún más el impacto de la protesta.

«Más allá de los trabajadores que debían estar por obligación, en los servicios mínimos, apenas ha ido a trabajar el resto», aseguró Masero, que cifró en un 90% el seguimiento del paro por parte de la plantilla.

Contenedores volcados

Las protestas de los afectados comenzaron en la medianoche del lunes al martes. Nada más confirmarse la huelga, la plantilla de FCC se concentró en la salida de las sedes para controlar que se respetasen los servicios mínimos. Los camiones de recogida de basuras pudieron salir sin problemas, pero con cierto retraso. A lo largo de la noche realizaron su trabajo en la mayoría de los barrios, aunque hubo zonas donde no llegaron, como el Casco Antiguo. En este barrio los contenedores se colocan por la tarde y se recogen durante la noche, pero la huelga ha provocado que se queden fijos en la zona, algunos en puntos donde complican la circulación de los coches por las calles estrechas.

Además de estos problemas, la noche dejó otras incidencias. Según denunció la teniente de alcalde delegada del Policía Local, un centenar de contenedores se han desplazado de su sitio para cortar el tráfico y se esparció la basura en algunas calles de la ciudad. También hubo depósitos volcados y dos que ardieron.

Basuras sin recoger en el Casco Antiguo. :: C.M.

Solana declaró que los hechos ocurridos durante la noche fueron graves. Indicó, además, que todas las cerraduras de los cuartelillos de limpieza habían sido inutilizadas con silicona. «No sé que tiene que ver todo esto con una reivindicación y es algo serio», añadió.

Por último la teniente de alcalde deseó que fuera incidencias puntuales y aseguró que la huelga no afectará al desarrollo de la Feria de San Juan. Sobre la negociación, dijo que el Ayuntamiento la apoya pero que no puede interceder puesto que es un asunto entre la empresa y los trabajadores, además indicó que no han recibido ninguna solicitud para que intervengan los responsables municipales.

Por su parte el comité de empresa de FCC condenó las incidencias y se desvinculó de este tipo de sucesos. Indicaron que su intención es continuar con la huelga y con las protestas como una concentración de trabajadores hoy a las 12.00 horas frente al Consistorio.

Masero admitió, eso sí, que la huelga tendría mucho más impacto si llega a extenderse hasta los días de feria, pero aseguró que este no es el deseo de la plantilla que espera llegar a un acuerdo antes.

Respuesta de FCC

Las posturas continúan enfrentadas. Hace tres años que la plantilla de FCC en Badajoz exige mejoras salariales. Su principal objetivo es lograr la equiparación salarial con los empleados de limpieza de Mérida, cuya contrata también depende de la misma empresa.

En las últimas negociaciones, los empleados pacenses pidieron llegar a la tabla salarial de los emeritenses en cuatro años y FCC ofreció hacerlo en seis. Sin embargo, no fue este punto el que estancó el avance. Las negociaciones se rompieron horas antes de la huelga por el pago de un concepto llamado 'correturnos'. Este complemento se abona mensualmente a los trabajadores a cambio de librar en días distintos de la semana. En Badajoz, según el comité de empresa, supone 30 euros al mes para los conductores y 20 para los peones, mientras que en Mérida las cifras son muy superiores.

Desde la empresa concesionaria de limpieza aseguran que su voluntad es negociar, pero califican las pretensiones de los trabajadores como inasumibles. «Suponen incrementos económicos que van del 13,5% para el conductor de recogida al 21,5% para el peón de limpieza en turno de noche. Estos valores se sitúan claramente fuera del contexto socioeconómico que se vive en el país y en la ciudad de Badajoz», indicó ayer FCC en un comunicado.

«La empresa desea resaltar también que las condiciones laborales en la ciudad de Mérida se llevan negociando más de 25 años, y que no se pueden alcanzar más que de forma progresiva para la ciudad de Badajoz», añade la nota de la empresa que responsabiliza de la ruptura de las negociaciones a los representantes de los trabajadores. Indican que el lunes a las 14.00 horas introdujeron un nuevo bloque con 18 exigencias adicionales que hicieron imposible continuar.