El Hospital Provincialde Badajoz, punto final Lo que, en mi humilde opinión, no debe incluirse en este edificio es una residencia de mayores. Hay razones suficientes, tanto de índole externo al edificio, como de índole interno relacionado con las actividades previstas. Entiendo que una residencia de mayores, con personas de distintas características, debe ser un lugar de tranquilidad, de calma, de silencio, con horarios restringidos, con sosiego, con disciplina JOSÉ MARÍA SORIANO LLAMAZARES PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE VECINOS DEL CASCO ANTIGUO Miércoles, 28 marzo 2018, 23:15

El Hospital de San Sebastián, su rehabilitación, su puesta en marcha, parece que tiene un punto final esperado. El largo camino merecerá la pena. Es un edificio que forma parte de la historia de nuestra ciudad, de su Patrimonio, de sus sentimientos y de sus emociones. Es un lugar de referencia que había que conservar manteniendo su estructura, sus materiales, sus volúmenes y sus colores. Creímos que lo fundamental era defender el edificio ‘per se’, mirar por su correcta recuperación, velar por su autenticidad.

Al principio del proceso, cuando se presentó el Plan Director, la respuesta de todos los que estábamos interesados en la recuperación del edificio, fue muy negativa. Todos los colectivos se pronunciaron en contra porque no se respetaba el patrimonio, se desfiguraban las estructuras del propio edificio y no se reconocía en sus aspectos originales. Los autores habían preparado algo que, en verdad, descorazonó a todos los que queríamos la máxima autenticidad, respetando todos los elementos válidos y reconocibles para todos los pacenses.

La Diputación Provincial, solícita a tanta reclamación, de forma inteligente, convoca un concurso de proyectos al que se presentaron varios arquitectos. El resultado es que gana un proyecto magnífico, con apoyo de muchos profesionales, que no se parece en nada a lo anteriormente propuesto y que también se aprobó, casi por unanimidad, por la Comisión Provincial de Patrimonio. El nuevo proyecto, de un arquitecto de reconocido prestigio, contempla una buena rehabilitación, respetando elementos originales y proponiendo la recuperación de otros que están en mal estado. En definitiva, se recupera el edificio con todos sus valores y dispuesto para el uso y disfrute de todos los pacenses.

Entonces, con un buen proyecto en la mano, se empieza a buscar el mejor uso a estos 22.000 metros de edificio. Desde nuestra asociación, siempre defendimos que debía ser algo que le diera vida a la zona, lugar de encuentro, sitio de reunión, que tuviera un uso educativo y socio-cultural, que estuviera abierto durante muchas horas al día, que se convirtiera en un revulsivo para el Casco Antiguo, algo dinámico, participativo, funcional y de servicio. Que fuera algo emblemático y un buen referente.

Hubo muchas sugerencias al respecto y la Diputación recogió aquellas que, sin duda, harán del Hospital Provincial un lugar importante muy solicitado y muy utilizado. Parece que dispondrá de la Biblioteca Regional de Extremadura, la Escuela de Idiomas, la Escuela de Adultos, unos locales para hostelería y restauración, una muestra de mercado gourmet y también proponemos que se negocie para que cedan la Capilla que existe hoy día en un lateral del edificio y en su lugar se pueda hacer una Casa de la Cultura, con Auditorio incluido, que así se convertiría en un potente centro cultural con múltiples posibilidades y con gran personalidad.

Lo que, en mi humilde opinión, no debe incluirse en este edificio es una Residencia de Mayores. Hay razones suficientes, tanto de índole externo al edificio, como de índole interno relacionado con las actividades previstas. Entiendo que una residencia de mayores, con personas de distintas características, debe ser un lugar de tranquilidad, de calma, de silencio, con horarios restringidos, con sosiego, con disciplina. Por pensar también en esas personas. El edificio se encuentra en una zona que a lo largo del año está llena de bullicio, de ruido. Por sus alrededores circulan muchos vehículos, coches, camiones, autobuses, con lo que eso significa, incluido los semáforos que hay para cruzar la calle. Es un lugar donde se mueven muchas personas por los cuatro costados del edificio, donde tienen lugar grandes acontecimientos: el Carnaval, con sus desfiles, sus comparsas circulando, su macrobotellón en los alrededores, sus artefactos con altavoces, etc.; la Semana Santa, con sus procesiones pasando por la puerta con trompetas y tambores sonando. Pero también es lugar donde en su entorno existe un centro cultural como el López de Ayala en el que se celebran conciertos, teatro, espectáculos, etc. con afluencia de mucha gente e incluso con una Terraza donde también se escucha música por la noche.

Pero también, por el contenido previsto, será un edificio con gente que entra y sale, sube y baja, de forma permanente. Donde habrá exposiciones, conciertos, proyecciones, conferencias y otras actividades que pueden ser tumultuarias o con la asistencia de un número considerable de personas, con lo que eso significa. Por ello, nunca será un lugar de tranquilidad, silencio, calma, sosiego, como exige una residencia.

En fin, gracias a Diputación, que pensó recuperar y rehabilitar el Hospital para uso y disfrute de los pacenses, gracias a que existe un gran proyecto que respeta y pone en valor el edificio, y gracias a los colectivos que siempre defendieron la valía patrimonial del sitio, será suficiente para que a partir de ahora contemos con un gran Centro Socio-Cultural que será un lugar emblemático y un referente para la ciudad de Badajoz. Solo es necesario que comiencen las obras cuanto antes. Ya mismo.