«No me hago al ebook, prefiero el papel y pasar las páginas» Rosa Monago. :: j. v. arnelas Rosa Monago Funcionaria BADAJOZ. Domingo, 20 mayo 2018, 09:51

Es fiel a la cita con la Feria del Libro. Acude todos los días todos los años.

-Está esperando a María Dueñas, ¿es su escritora favorita?

-He leído los cuatro libros de María Dueñas, y me quedan 50 páginas de 'Las hijas del Capitán', el último. Espero haberlo terminado para cuando esta tarde por (ayer) dé la conferencia. Me encanta como escribe.

-¿Es la primera vez que va a hablar con María Dueñas?

-Sí. Estoy esperándola que llegue por la mañana y si no es posible verla, volveré por la tarde. El año pasado estuve con Dolores Redondo. Me encantó también conocer a Jesús Sánchez Adalid.

-¿Viene a la feria a buscar a los escritores?

-Vengo casi todos los días porque soy una lectora empedernida. Mis hijos también vienen. Antes, cuando eran pequeños, los traía a los cuentacuentos y ahora que tienen 16 y 13 años leen mucho.

-¿Es entonces usted una lectora voraz?

-La lectura es mi afición favorita. Mi tiempo, si no estoy con mis hijos, es para leer. No veo la tele, no salgo de copas. Si estoy en la playa o en la piscina estoy leyendo. Es lo que me gusta.

-¿Viene a la feria a comprar?

-Compro constantemente y en la feria compro más. Tengo miles de libros y peloteras en casa porque no tengo donde guardarlos. Y no me hago al ebook. Lo he probado, pero prefiero el papel y pasar las páginas.

-¿Se guía por los premios?

-Sí aunque no siempre me gustan. Me encantó 'Los hombres desnudos'.

-¿Qué libro recomienda?

-'La Catedral del Mar'.