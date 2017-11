Las hadas madrinas de las bodas Ana y Marta Parral, detrás de los novios, en pleno trabajo. :: HOY La figura del wedding planner empieza a despegar en los enlaces de los extremeños MIRIAM F. RUA BADAJOZ. Domingo, 26 noviembre 2017, 08:56

Te ayudan a encontrar el mejor diseñador de trajes, los fotógrafos más deseados, el DJ que pincha los mejores temazos, el coche retro para llevarte al altar, el catering que te hace sushi en directo, te confeccionan un kit de la resaca para regalárselo a tus invitados y lo mejor de todo, están pendientes de todo el día de tu boda para que nada salga mal. Son los wedding planners, las hadas madrinas del siglo XXI. Esta profesión, exportada del mundo anglosajón, está despegando en Extremadura.

Cada vez más novios de la región acuden a estos profesionales para organizar su boda porque, lejos de ser una extravagancia, su trabajo ahorra tiempo, esfuerzo y quebraderos de cabeza y garantiza una celebración hecha a media.

De esto saben mucho, Ana y Marta Parral, dos hermanas de Barcarrota que están al frente de Las Catalinas. La crisis económica les obligó a reinventarse y ahora firman las bodas más chic de la región. Su sesión de inspiración recreando una boda en un desguace fue publicado por el blog estadounidense 'Green Wedding Shoes', uno de los más prestigiosos del sector, y su trabajo también ha salido en Vogue, la biblia de la moda.

«La gente se reía cuando dijimos que íbamos a organizar bodas y siete meses después había gente que nos pagaba por ello»

La idea de convertirse en wedding planner se la trajo Ana de Inglaterra. Allí se fue cuando se quedó en paro. A su vuelta, le dijo a su hermana: «Marta tenemos que montar algo. Vamos a ser wedding planners. Yo como estaba un poco desubicada me subí al carro».

Lo del carro es literal porque su incursión en el oficio de la organización de bodas fue con un carro -que le construyó un carpintero de Barcarrota- de chucherías, al que bautizaron como 'El carrino de Catalín', en honor a su abuela que se llamaba Catalina y era muy golosa.

«Como el servicio de wedding planner es tan inmaterial, tan desconocido y tan difícil de ofrecer, pensamos que construir un carrino y ofrecer algo tangible era más fácil para darnos a conocer», explica Marta. Y así es como sucedió.

El carro fue su carta de presentación para meter cabeza en el sector de las bodas. «A través del reclamo del carro ofrecíamos la boda completa», relata Ana. Así cerraron sus primeros cinco eventos.

Era 2014 y entonces recuerdan: «La gente se reía cuando les dijimos que íbamos a organizar bodas y siete meses después estábamos flipando porque había gente que nos pagaba por ello». Solo un año más tarde y cuando el bolsillo ya no estaba tan apretado, notaron el salto que dio el sector. «Ha prosperado mucho a partir de que se va terminando la crisis».

No obstante, defienden que sus servicios no son elitistas (desde los 600 a los 2.100 euros) pero reconocen que casarse hoy en día es un lujo. «Cualquiera puede permitirse el servicio de wedding planner. La gente se gasta muchísimo dinero en una boda y nuestro trabajo no se lleva un porcentaje mayor que el de cualquier otro servicio como el del fotógrafo o el del DJ. Es una cuestión de prioridades», argumentan.

El mundo de la organización de bodas es aún desconocido para muchos en Extremadura y aún hay quienes identifican los wedding planners como meros decoradores. Su trabajo, sin embargo, va más allá. En el caso de Las Catalinas ofrecen desde un servicio integral hasta el diseño o decoración de la boda o únicamente la coordinación el día del enlace.

«Nuestro trabajo empieza asesorando a los novios sobre los proveedores, lo que significa ayudarles con el vestido de novia, la lección del lugar del enlace, la localización de la celebración, el catering, el fotógrafo, la animación o el autobús de los invitados. En una boda hay muchas cosas que hacer por eso muchos novios empiezan organizándola ellos, pero cuando se dan cuenta de la carga nos llaman», cuentan.

Esta parte de la organización está teniendo mucho tirón entre los novios extremeños que se casan en la región pero viven fuera.

El servicio de diseño y decoración también es previo al enlace. En este caso, el trabajo se centra en la estética que los novios quieren darle a su boda.. Flores, manteles, mesas, rincones de bienvenida, photocall... Esta es la parte ded oficio de wedding planner más visible y también la más diferenciadora.

En el caso de Ana y Marta su sello, dicen, es «contar una historia con cada boda para que ésta tenga un hilo conductor. Por ponerte un ejemplo, no mezclamos peonías que son flores muy románticas con amapolas, que son silvestres. Toda boda tiene que ser coherente y tener un sentido».

El acompañamiento de los novios termina el día de su boda, entonces el wedding planner se convierte en el director de orquesta, que coordina la entrada de la novia en la iglesia, el reparto del arroz o arreglan un tacón que se despega y el lamparón en un vestido. Este servicio no suelen contratarlo hasta que están a las puertas del enlace. «Al final nos acaban llamando porque estar tranquilos los días previos y el día de la boda es muy importante para los novios».

Al final, resumen Ana y Marta, «es el trabajo de un año entero con los novios, donde además de la organización hay mucha carga emocional y mucha psicología».