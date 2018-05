Los gansos de Badajoz no se dejan atrapar Ya se pueden ver crías de gansos en el parque del río, la población sigue creciendo. :: JOSÉ VICENTE ARNELAS Los animales se niegan a entrar en la jaula el segundo día que intentan apresarlos ROCÍO ROMERO Badajoz Jueves, 10 mayo 2018, 08:00

Una vez ha bastado para que los gansos del parque del río se hayan aprendido el truco. Los que entran en la jaula, ni salen ni vuelven al Guadiana. Por eso el segundo día de captura de estas aves acabó casi como empezó. Apresaron ánades reales, pero no ocas. Son aves muy inteligentes y no se dejan capturar.

Por eso el Ayuntamiento va a dejar pasar varias semanas antes de volver a intentar atrapar algunas de las aves que han invadido el parque. Quieren mejorar la técnica, llevarlos después al vivero municipal y, una vez ahí, avisar al medio centenar de particulares que se apuntaron en el listado para llevarse algunos ejemplares. Toda la documentación está ya lista y en ese sentido no hay problemas para entregar los animales.

La jornada de captura que acabó sin resultados tuvo lugar en la mañana de este martes. Se hizo el segundo día de la semana para que hubieran digerido ya el atracón de gusanitos y galletas que se pegan cada sábado y domingo, y así el camino de pan les sedujera.

Los operarios colocaron la gran jaula entre el puente de Palmas y la caseta de mantenimiento. Pusieron alimento dentro. Yadvirtieron que los gansos no accedían. Uno de los encargados de mantenimiento se cambió el forro polar del uniforme porque se han dado cuenta de que a ellos también les huyen. No surtió efecto el cambio de chaquetón. Tampoco le hicieron caso. En algunas ocasiones se acercaban en grupo y se quedaban a las puertas de la jaula. El primero, el líder, alargaba el cuello, atrapaba el pan, se lo tragaba y se daba la vuelta. Y tras él todos los demás.

El equipo municipal lo intentó durante unas tres horas. Pero se fueron con las manos prácticamente vacías, igual que los ciudadanos a los que habían citado para entregarles los animales.

Amenazan la zepa Los gansos han crecido de forma espectacular desde que se inauguró el parque del río y llegan al medio millar. La superpoblación de estos animales supone un doble problema.Por un lado, se han apoderado de la zona verde y de ocio más atractiva de la ciudad, molestan a los usuarios y estropean el césped. Por otro, suponen una amenaza a la zona de especial protección de aves (zepa), que es un tesoro y que el Ayuntamiento quiere convertir en reclamo turístico. Los expertos consideran que son un foco de enfermedades para otros ejemplares, otras especies y humanos. Además, las ocas tienen un carácter agresivo y compiten directamente por los nidos y la alimentación con las aves protegidas. Al tratarse de una especie introducida, no tienen predadores y eso hace que la colonia no se regule por sí misma.De ahí la importancia de que las administraciones actúen.

El primer día de captura, el 20 de abril, capturaron medio centenar que fueron a parar a los ayuntamientos de Riolobos y Maguilla. Esos son los que han salido del parque y, a pesar de que los cálculos iniciales apuntaban a medio millar, los usuarios del parque notan que la población ha bajado.

Lo decía ayer Sarai Castro, que pasea su perro por la zona y percibe que hasta molestan menos en los bares. O Jacinto Guzmán, que dice que se ven por todos lados, pero también que están dispersos por todo el paseo. Lo sabe porque hace la ruta de los puentes.

Pero los gansos no se han ido. Se han extendido. Ya hay animales en la zona del pico y, sobre todo, en la margen izquierda del río. Es ahí donde han anidado porque hay más maleza y están más tranquilos. Se sienten protegidos. Se pueden ver ya algunas crías en las inmediaciones del Puente de Palmas y el embarcadero. De momento no hay muchas porque se cree que la crecida del río se llevó la primera puesta. Pero ya se ven algunos volanderos. Eso implica que la población sigue creciendo y ahora, además, no se dejan atrapar.