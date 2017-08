La futura normativa de ruido enfrenta a empresarios y vecinos del Casco Antiguo Imagen de una pasada edición de la Noche en Blanco. :: hoy Los hosteleros creen que la situación actual no tiene nada que ver con la de hace siete años y esperan menos restricciones A. GILGADO BADAJOZ. Domingo, 20 agosto 2017, 08:28

73 locales como máximo en una veintena de calles. El Casco Antiguo lleva desde el año 2010 como Zona Saturada de Ruidos y ahora que se avecina una revisión, vecinos y hosteleros afrontan la nueva normativa cada uno en las antípodas del otro.

La licitación del informe ya está en marcha y en pocas semanas el Ayuntamiento tendrá que decidir si mantiene el actual mapa del ruido o establece algunos cambios.

Alberto Montoya ejerce de portavoz de la asociación de empresarios y comerciantes. Su organización, explica, también ha encargado estudio técnico porque entiende que la congelación de licencias en más de veinte calles no se sostiene. «La situación de ahora no es la misma que hace siete años», sentencia. La agrupación empresarial entiende que la calle San Juan o el entorno de la plaza de España deben mantenerse, pero poco más. Cuestionan además los estudios que avalan la zona saturada de ruidos. «Uno va a un sitio que sabe te va a dar muchos decibelios, te sale, pero también se deben tener en cuenta aquellas esquinas donde a las diez y media de la noche no pasa nadie».

La plataforma recién creada pide que fiestas como Los Palomos roten por varias zonas

La asociación empresarial recuerda además que en los últimos años se ha desarrollado un modelo social y económico en el barrio que si ahora se asfixia puede poner en peligro muchos puestos de trabajo.

El Casco Antiguo, insiste Montoya, es el barrio de todos los vecinos de Badajoz, es lo que se enseña a los visitantes, por eso todas las normativas deben tener en cuenta esa singularidad para poder explotarlo turísticamente.

De ahí las esperanza en que la revisión sirva para descongelar la situación después de tanto tiempo. «No se debe confundir el incivismo de la gente con la oferta de ocio y comercio. No tienen nada que ver y nosotros somos los primeros que estamos en contra».

Una opinión totalmente opuesta tiene Luis Pacheco, uno de los portavoces de la plataforma ciudadana SOS Casco Antiguo. Pacheco pone voz a un movimiento vecinal que se ha levantado en los últimos meses para defender el derecho al descanso entre los once mil residentes del barrio. Los vecinos, argumenta, no tienen la sensación de que viven en una zona declarada saturada de ruidos porque de jueves a domingo conviven con gritos, broncas, riñas, cánticos, orina y vómitos. Se declaran apolíticos y se muestran muy beligerantes con los empresarios que no tienen en cuenta el descanso nocturno y la pasividad de las administraciones. En Cáceres, recuerdan en un documento público, una exalcaldesa ha acabado en los tribunales. «La declaración de Zona Saturada de Ruidos no ha solucionado nada porque no se aplican las normativas. Si hay legislación europea, nacional y regional además ordenanzas municipales es porque se considera un problema serio».

SOS Casco Antiguo ha elaborado una batería de propuestas porque entienden que un barrio no se construye solo poniendo el acento en las quejas.

Reclaman más sensibilidad en detalles tan concretos como las puertas -algunas salas de fiesta las mantienen abiertas en verano-, los tacos de goma de los mesas y sillas -el ruido al arrastrarlas se escucha desde las viviendas- o la recogida de basura -los locales se limpian por la mañana y las bolsas permanecen durante todo el día en el contenedor-.

Más policía

Sobre cuestiones generales creen que se debe reforzar la presencia policial en los eventos más multitudinarios para acabar con la impunidad de los que incumplen los horarios.

Son muy críticos también con el calendario festivo de Badajoz. Según Pacheco, no todas las fiestas y eventos se tienen que celebrar entre la plaza Alta y la catedral y apuestan por descargar la agenda convirtiendo en itinerantes citas anuales como Palomos, Feria de Día o Carnavalacho para que vayan rotando por los otros barrios.

Mesa del ruido

En lo que sí coinciden tanto empresarios como vecinos es dotar de contenido la Mesa del Ruido, que en teoría debería funcionar en la ciudad. Desde ambas parten lo ven como un instrumento útil si se convoca de forma periódica y el Ayuntamiento se compromete a tenerlo en cuenta. «Nosotros no estamos en contra de los negocios, ni de la hostelería, pero entendemos que se debe conciliar todos los intereses porque las consecuencias ya son más que visibles, cada vez hay menos vecinos y menos comercios», explica Pacheco.

El botellón también es una preocupación común para ambas partes, para unos porque es otro foco de ruido y molestia y para otros porque ocurre fuera de los locales y no pueden controlar.

Aunque en teoría solo se pueden concentrar los jóvenes para beber durante los fines de semana frente al Ifeba, en los últimos meses se reúnen con frecuencia grupos en Puerta Pilar o en el aparcamiento interior de la Alcazaba.

En el barrio ven con recelo que los grupos son cada vez más numerosos y ruidosos.