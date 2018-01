¿Cómo funciona la web de subastas? La web de subastas es muy intuitiva. :: j. v. arnelas Lunes, 8 enero 2018, 08:10

Cualquiera puede acceder por Internet al portal de subastas que ha puesto en marcha el Colegio de Procuradores de España. Para ver los bienes disponibles, las fotos y sus características, no hace falta ni registrarse, solo hay que ingresar en www.subastasprocuradores.com. Pero si lo que se quiere es participar en una puja, entonces hay que ingresar los datos personales y disponer de firma electrónica. El procedimiento es muy sencillo, el propio portal hace la tasación del bien, le pone un precio mínimo para poder pujar por él y señala la duración de la subasta, que normalmente oscila entre uno y tres meses. Con este sistema no hay prórrogas, ni las subastas terminan en fines de semana o festivos. Si el usuario está interesado, entonces para poder lanzar una oferta, normalmente tiene que dejar un depósito para comenzar (que se reintegra en el caso de que no se adjudique la subasta y cuya cuantía varía en función del valor del bien). Las tasas de gestión de los activos y de la propia subasta se repercuten en quien compra.