Fragoso remodelará el equipo de Gobierno con un asalariado más

El alcalde está ultimando una remodelación de Gobierno para empezar el año nuevo con un nuevo concejal de Hacienda. Francisco Fragoso asumió este área cuando la anterior edil, Maripaz Luján, tuvo que darse de baja médica primero, y renunciar luego a su acta en septiembre.

A pesar de que ese acta pasó al siguiente inscrito en la candidatura del PP, Manuel Fuentes de Mendoza, el alcalde no nombró ningún edil de Hacienda. Sí adjudicó el salario que tenía Luján a otra edil, Blanca Subirán, quien a su vez renunció a la Diputación. Este último escaño pasó a ser asumido por otro edil del PP, Francisco Javier Gutiérrez. La delegación de Hacienda, sin embargo, no entró en esos cambios y sigue dependiendo directamente del alcalde. Este área será delegada en alguno de los doce ediles populares en las próximas semanas, según explicó ayer Fragoso. De momento no quiere avanzar los cambios.

El alcalde lleva hoy una propuesta a la comisión de Hacienda para poder liberar a un edil más. De esta forma, tendrá siete y no seis concejales con salario. Esto es, el alcalde concederá un sueldo completo a uno de los concejales del PP que actualmente perciben dietas por asistencia a plenos y comisiones. Para poder efectuar este cambio será necesario contar con al menos el apoyo de un partido, por lo que probablemente tenga ya acordado el cambio con Cs. Sin embargo, fue este mismo partido el que le obligó a reducir en cinco el número de ediles con sueldo en 2015 para permitirle ser alcalde. Otros cuatro ediles del Gobierno seguirán cobrando por plenos y comisiones.