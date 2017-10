Fragoso justifica que Julia Timón cobre más que Cabezas o Cordero El alcalde dice que si los portavoces de PSOE y Podemos perciben menos que ella es porque «han debido pasar muy poco por el Ayuntamiento» y que Timón es la concejal no liberada que más cobra porque debe ir a todas las comisiones EFE Jueves, 19 octubre 2017, 13:50

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha justificado hoy que la portavoz local de Cs, Julia Timón, sea la edil no liberada que más cobre en el Consistorio, debido al número de comisiones a las que asiste.

Fragoso ha dicho que los portavoces del PSOE y Podemos, Ricardo Cabezas y Remigio Cordero, respectivamente, perciben menos que ella porque «han debido pasar muy poco por el Ayuntamiento».

El Grupo Municipal Socialista lamentó ayer que Julia Timón cobrase 1.911 euros brutos el pasado septiembre, incluso más que los ediles no liberados del PP, pese a que estos tienen responsabilidad de gobierno.

A preguntas de los medios sobre esta circunstancia, Fragoso ha explicado que «quién más asiste a los órganos cobra más», y en este sentido, «como a Cs le han robado un edil (en referencia a la decisión de Luis García Borruel de ser concejal no adscrito tras ser destituido como portavoz de la formación naranja), Julia Timón debe ir a todas las comisiones».

Además, la edil de Cs acude a las juntas de Gobierno local, fruto del acuerdo alcanzado con el PP para garantizar la gobernabilidad en el Consistorio, ha recordado Fragoso.

«En definitiva, si Julia Timón cobra más es porque le ha dedicado más tiempo al Ayuntamiento, y si Ricardo Cabezas y Remigio Cordero cierran la lista de concejales no liberados que más perciben será porque han pasado poco por aquí», ha dicho Fragoso.

A este respecto, se ha preguntado si Ricardo Cabezas «decidió ampliar sus vacaciones» en septiembre, a la vista de que acudió a pocas comisiones.

Además, el hecho de que Timón sea la edil no liberada que más cobra no causa malestar en los ediles del PP, ha dicho Fragoso, pues «aquí no se paga la responsabilidad, sino la asistencia a las reuniones».

En este sentido, el primer edil ha afirmado que los concejales del equipo de gobierno deberían tener dedicación exclusiva, pero debido a un «capricho» de la oposición se decidió que la formación más votada también tuviera concejales no liberados.