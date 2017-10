Fragoso invita a Borruel a irse para que Timón cobre menos del Ayuntamiento

El alcalde reiteró ayer una invitación que realiza cada vez que tiene oportunidad. Si el concejal no adscrito, Luis García-Borruel, entrega el acta que logró con la candidatura de Ciudadanos, otro concejal entraría en esa formación y Julia Timón dejaría de estar sola.

En consecuencia, Timón tendría que repartir el trabajo, asistiría a menos comisiones y, por tanto, cobraría menos del Ayuntamiento. De esta forma explicó ayer Fragoso que la portavoz de Cs se haya convertido en la concejala de la oposición mejor pagada, incluso más que seis ediles del PP, según los documentos de septiembre. Al ser la única representante de Cs tiene que acudir a todas las comisiones y, por tanto, percibe más que el resto. No obstante, admitió que la desigualdad en el pago también obedece a que es la única concejala de la oposición que entra en las juntas de gobierno del PP y cobra por ello.

Más datos Fragoso justifica que Julia Timón cobre más que Cabezas o Cordero

El alcalde aseguró que no molesta a sus concejales que la concejala de otro partido cobre más que ellos porque los populares trabajan por «vocación» y lamentó que «desgraciadamente no se pague la responsabilidad». Por este motivo, dijo, existen personas válidas que no quieren dedicarse a la política.

El alcalde también criticó tanto a Ricardo Cabezas, que desveló los datos, como a Remigio Cordero. Ambos son de los que menos perciben. «Quizás es que vinieron poco en septiembre», aseveró el regidor. Igualmente, criticó que los ediles de la oposición no acudan a actos públicos que no se cobran, como las presentaciones de Ifeba, o el reciente homenaje a la bandera española.