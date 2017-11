Fragoso: «Voy a intentar que la Junta actúe en las casas de la riada que quedan por demoler»

El alcalde de Badajoz Francisco Javier Fragoso acudirá hoy a las 12.00 horas al homenaje a las víctimas de la riada que tendrá lugar en el Parque de la Legión. A las 19.30 horas se celebrará una misa en la parroquia Jesús Obrero del Cerro de Reyes.

Badajoz no olvida la riada, como destaca Fragoso, pero debe mirar adelante por lo que añade que el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo al comprar y demoler las casas que están dentro de la línea de inundación. Sin embargo pide implicación de otras administraciones para cerrar el proceso.

Especial

–¿Qué estaba haciendo cuando fue la riada?

–La tarde que empezó a llover estaba dando clase en la Facultad (de Ciencias Económicas). El tiempo que tenía libre por las mañanas me venía al Ayuntamiento (fue nombrado en el 95 concejal de Juventud) y por la tarde iba a la facultad. A la mañana siguiente con Miguel (Celdrán) que ya se había desplazado a la Delegación de Gobierno con José Antonio (Monago) o Cristina (Herrera) estuvimos viendo cómo echar una mano. Estábamos noqueados por el shock porque había sido la mayor tragedia que ha vivido la ciudad. La naturaleza actuó de la forma más cruenta posible.

–¿Nunca se temió que pasase eso?

–Nadie nunca fue consciente. Los parámetros de cuando se construyó el barrio allí no eran los mismos. Además, por el caudal que normalmente llevan esos dos afluentes pequeñitos, los regatos, nadie nunca lo pudo esperar, ni aquí ni en Valverde de Leganés o Balboa. Para ver unas lluvias similares hemos tenido que retroceder 500 años. Con la magnífica obra de contención y encauzamiento se ha llegado hasta esa línea de inundación.

–¿Podemos decir que ya no se repetiría?

–Nunca se sabe. Nunca hemos tenido un terremoto potente, hasta que lo tengamos. Eso de nunca es imposible. Lo que si es evidente es que la magnífica obra que se hizo de los parques del Rivillas y el Calamón tuvo dos efectos: uno el psicológico, de tener un gran paseo verde y hacer que el reflejo que tenemos en la retina al pasar por allí es una zona de disfrute, y otro de las viviendas, para alejar a los afectados de la zona de inundación. La misma inundación que ocurrió, hoy, no afectaría a la gente porque están realojados. La línea de viviendas está fuera de la zona de exclusión, pero si viene una inundación 10 veces peor, pues es como un tsunami... Pero creo que se han puesto los medios para que esa catástrofe no se repita.

–El Ayuntamiento ha gastado 8,5 millones para comprar 237 propiedades que debían ser demolidas porque estaban en la zona inundable, pero aún quedan 106 por adquirir y demoler.

–Lo primero que tenemos que hacer es reflexionar todas las administraciones. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante. Todo el dinero que hay que invertir en la adquisición de esas viviendas (faltan 4 millones de euros) no se puede invertir en otra cosa para la ciudad. Los recursos son limitados. Es una pena porque hasta ahora solo hemos actuado la Confederación con su línea de expropiación y los parques, y el Ayuntamiento. Eso es una actuación (la demolición de las casas en zona inundable) definida dentro del Plan General aprobado por la administración autonómica y definida como supramunicipal, es decir, que supera las capacidades que tiene el Ayuntamiento y hasta ahora sentimos que los estamos llevando solos sobre los hombros. Hemos hecho un esfuerzo, pero hacemos un llamamiento a otras administraciones para que reflexionen y ver cuál es el papel que deben jugar. Voy a intentar que la comunidad autónoma dé un paso adelante y actúe, ya que es un plan que no solo lo hace el Ayuntamiento, sino que lo aprueba la Junta.

–¿Queda algo más pendiente?

–Tenemos que plantearnos qué hacer en las zonas donde se han demolido las casas, en esos espacios donde no se puede construir, ver cómo los ocupamos desde el punto de vista del urbanismo. Primero hay que terminar y es un proceso tremendamente costoso. Teníamos una serie de prioridades y era los vecinos que querían pasar página y nos hemos ido achuchando para poder hacerlo. Y seguimos, estamos a punto de firmar las escrituras de otras cuatro casas que suponen más de 200.000 euros.

–¿Cree que en Badajoz algún día se olvidará la riada del 97?

–No. Eso no se olvidará. Al menos mientras sigamos vivas las generaciones que lo vivimos. Tanto los que lo sufrimos con más distancia, porque no fuimos afectados directamente, como todas esas familias que tuvieron que cambiar de vivienda. Es algo que no se puede olvidar ni pasar página en el sentido del recuerdo. Pero la ciudad tiene la obligación de mirar hacia delante, pero desde el cariño y el recuerdo a esas personas, tanto las que fallecieron como los que tuvieron un cambio radical en su vida cambiando de casa porque las suyas, sus recuerdos y sus pertenencias se las llevó el agua. Hay que quedarse con que, incluso de una tragedia, salen cosas buenas como la ola de solidaridad de los pacenses y del resto de España.