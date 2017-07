Fragoso dice que ratificará este mes el acuerdo con los bomberos en un pleno extraordinario El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso. / Hoy El alcalde pacense ha manifestado que sin la aprobación inicial de los presupuestos, que llegará en el pleno de este viernes, era difícil llegar a esta ratificación EFE Martes, 18 julio 2017, 20:27

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha mostrado este martes su voluntad de ratificar este mes el acuerdo alcanzado con los bomberos a principios de año, pese a que esta circunstancia no se incluya en el pleno municipal de este viernes.

A preguntas de los medios, y después de que los bomberos hayan manifestado que convocarán huelga si el acuerdo no se ratifica este mes en sesión plenaria, Fragoso ha manifestado que no solo se cuenta con la posibilidad de aprobación a través de pleno ordinario, sino también en uno extraordinario.

Más información Los bomberos mantendrán la huelga si el pleno no aprueba el acuerdo pendiente

Por este motivo, el alcalde ha insistido en su deseo de ratificar el acuerdo este mes, para lo cual «lo más lógico» sería convocar una comisión extraordinaria que precediera a la posterior ratificación.

Fragoso ha manifestado que sin la aprobación inicial de los presupuestos, que llegará en el pleno de este viernes, era «difícil» llegar a esta ratificación.

Por otra parte, el primer edil ha respondido a las críticas realizadas ayer desde el Grupo Municipal Socialista en relación tanto al nuevo cargo de confianza previsto en los presupuestos para que la formación Ciudadanos cuente con un asesor, así como respecto a los 200 euros que cobra la portavoz de la formación naranja, Julia Timón, por asistir a las juntas de gobierno locales.

En el primero de los casos, Francisco Javier Fragoso ha manifestado que tras la destitución de Luis García Borruel como portavoz de Cs, pero ante la renuncia de éste a dejar su escaño, la aportación económica que recibía la formación naranja por su segundo edil ha dejado de percibirse.

Esta aportación será utilizada para financiar al nuevo asesor, ha dicho, pues el ahora concejal no adscrito «ha hurtado» a su antigua formación el «poder contar con dos ediles».

Por este motivo, «el día siguiente que García Borruel renuncie a su acta y entre otra persona, ese asesor no hará falta».

En cuanto a los 200 euros que cobra Timón por acudir a las juntas de gobierno locales, que no percibía García Borruel cuando asistía a estas reuniones, en el caso del ahora concejal no adscrito no los cobraba porque está jubilado, pero «a Julia Timón solo le dan permiso en su trabajo si lo justifica por ser miembro de un órgano colegiado».

Por lo tanto, Timón debe recibir esa aportación como el resto de ediles del PP, ha justificado Fragoso.