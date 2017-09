Fragoso dice que no está previsto privatizar el servicio de parques y jardines No obstante, el alcalde indica que «si no hay suficientes nuevas plazas a ofertar y siguen creciendo las zonas verdes, alguien tendrá que cuidarlas» EFE Miércoles, 20 septiembre 2017, 18:13

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha defendido hoy el modelo mixto de gestión de los parques y jardines de la ciudad, en el que el peso principal recae en el servicio municipal, pero ha señalado que se deben buscar soluciones a los problemas que padece el área.

Ante el temor del sindicato CSIF a una posible privatización del servicio, Fragoso ha dicho, a pregunta de los periodistas, que en términos generales no está previsto, pero «si no hay suficientes nuevas plazas a ofertar y siguen creciendo las zonas verdes, alguien tendrá que cuidarlas».

Fragoso ha explicado que los problemas en el servicio vienen derivados de las dificultades para contratar debido a los cumplimientos nacionales de déficit, pero también porque existe un «desacompasamiento» entre las capacidades del personal que se destina a este área gracias a los planes de empleo de la Junta de Extremadura y las funciones que han de realizar.

En este sentido, el Consistorio ha puesto de manifiesto al Ejecutivo autonómico la necesidad de ofrecer «más tiempo» a los procesos selectivos, para que «se pueda contratar también en función de la capacidad».

«El problema es que se llega a donde se llega, y cuando se puede contratar no se permite seleccionar a personas con las mismas vocaciones y motivaciones que tiene el empleado público de este área», ha advertido el regidor.

Fragoso ha explicado además que la formación de los trabajadores es difícil si los contratos de los planes autonómicos son de seis meses o un año.

El primer edil ha insistido en que no se prevé generalizar la privatización del área, aunque no «se me caerían los anillos» si «fuera lo mejor para la ciudad».

Ha recordado que algunos ayuntamientos españoles gestionados por formaciones de izquierda tienen hoy el 90 por ciento de sus áreas con gestión público-privada.