Fragoso desprecia a los poblados, dice el PSOE Viernes, 20 abril 2018, 07:55

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha recriminado al alcalde a Francisco Javier Fragoso su desprecio a los poblados por negarse a firmar la declaración institucional sobre los pueblos de colonización de Extremadura. Según el PSOE, el alcalde alega que no firmó la declaración institucional porque la recibió el día antes y no pudo revisarla, una «excusa que no sirve» al Grupo Socialista porque, según ellos, desde el 16 de marzo tiene el borrador en su poder y no se han hecho modificaciones en él.