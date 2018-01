Fragoso cree que aún no es momento de que Badajoz tenga bandera Francisco Javier Fragoso:: HOY El alcalde está convencido de que la elección de los colores no sería pacífica y podría generar «confrontación» E.P. Lunes, 8 enero 2018, 13:53

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha señalado este lunes que no es el momento para que la ciudad tenga una bandera puesto que es un «símbolo que debe ser de todos los pacense y no un elemento que pueda generar una confrontación».

«La ciudad la tendrá cuando se den las circunstancias para tomar una decisión pacífica y no ahora donde hay diferentes posiciones sobre la bandera», ha indicado Fragoso tras asistir a la presentación de un calendario editado por la Asociación de Amigos de Badajoz y patrocinado Caja Rural de Extremadura.

En este sentido, dicho colectivo ha pedido al alcalde que, tras anunciar que lo haría en su programa electoral, que cumpla con su promesa y permita que el escudo de la ciudad pueda recogerse en una bandera con el fin de verla hondear durante este 2018.

Además, la asociación ha añadido que, así como otras ciudades como Mérida o Cáceres tienen una bandera, quieren estar representados a través de un símbolo, algo que han sugerido desde 1998, según han recordado.

Por su parte, el alcalde ha puntualizado que no se hace porque hay diferentes posiciones en cuanto a qué colores debe llevar, por lo tanto, ha considerado que una bandera en la ciudad «tiene generar paz y no conflicto, porque, al fin y al cabo, un símbolo no puede ser motivo de confrontación».

Asimismo, ha aseverado que, tras siglos sin bandera, «elegir una que cree división de opiniones no tiene sentido», ya que su «responsabilidad no es aportar a los ciudadanos una nueva discusión sino aportar soluciones a la gente».

Diferentes opiniones

Con respecto a las diferentes opiniones, ha informado de que hay unos colectivos que prefieren unos colores similares al del pendón real de la ciudad, es decir, de color carmesí, y hay otros, como es el caso del alcalde, que han escogido el blanco y negro puesto que, según sus palabras, «son los más arraigados».

Así, ha explicado que en el informe de la bandera de Extremadura manifestaron que el blanco y negro correspondían a la provincia pacense, así como el informe de la Academia Real de Heráldica y Genealogía, quienes han afirmado que al no tener ninguna bandera la ciudad «parecían que esos colores estaban justificados», según Fragoso, donde además, ha resaltado que también son los mismos colores que simbolizan a la Virgen de la Soledad, patrona de la capital pacense.

En esta línea, ha asegurado que los detractores de los colores blanco y negro opinan que son los mismos que los de un equipo de fútbol, en alusión al C.D. Badajoz, aunque, en su opinión, «tienen que entender que si el equipo de fútbol los eligió fue porque se identificaba con la ciudad».

Por lo tanto, para el alcalde, los colores del pendón real no pueden serlo porque no fue nunca una bandera sino una concesión del rey de España a las ciudades que se quedaron de realengo, en la época de la Reconquista, y que pertenecían a una orden militar o a un noble para su protección.

Finalmente, ha concretado que la bandera debe ser «un elemento que una» y, además, ha considerado que son decisiones que se deben tomar «con unanimidad y consenso», ya que, de lo contrario, sino se pueden poner «de acuerdo no se hace».