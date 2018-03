Fragoso considera que Gallardo se «contradice a sí mismo» con la licitación del Hospital Provincial Hospital provincial de Badajoz:: / HOY El regidor pacense asegura que sacó la licitación antes porque se le acababa la Ley de Contratos antigua y con la nueva ley cambiaban los pliegos EUROPA PRESS Viernes, 16 marzo 2018, 15:19

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha considerado que el presidente de la diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo, «ha venido» a «contradecirse a sí mismo» en relación a la licitación de la primera fase de las obras del Hospital Provincial que «adelantó» porque «se le acaba la Ley de Contratos antigua» y «no porque se le hubiera acabado ninguna paciencia», acerca de lo cual ha manifestado en todo caso que es «razonable porque sino el proyecto se podría haber parado».

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por su parecer ante las declaraciones realizadas este pasado jueves por Gallardo sobre la licitación de la primera fase de las obras del Hospital Provincial de la capital pacense, que se ha hecho el día 8 porque, de hacerlo un día después según el presidente de la diputación, con la nueva Ley de Contratos «cambian los pliegos» y ello hubiera implicado «meses hasta que se adapten los nuevos pliegos».

Cabe recordar que, a su vez, Gallardo contestaba al concejal de Urbanismo del ayuntamiento, Celestino Rodolfo, quien ha pedido a la diputación «paciencia» sobre la autorización de la obra del Hospital Provincial.

Para Fragoso, «lo que vino ayer a decir Gallardo es darle la razón al concejal de Urbanismo, lo que no se vino a dar la razón es a sí mismo». «El día siguiente a la licitación lo que vino a decir en plan, con todo mi respeto, de macho alfa» es que «se le ha acabado la paciencia a Gallardo y ya ha licitado», ha incidido y sobre lo cual ha sostenido que Rodolfo «vino a decir», y Gallardo «lo ha reconocido ayer», que la diputación «quería acogerse a la antigua Ley de Contratos y no a la nueva».

«A mí me lo comentó la misma tarde, que al día siguiente salía publicado y me llamó y me pareció bien, yo no entro en polémicas», ha aseverado el alcalde, al tiempo que ha hecho hincapié en que quiere «dejar claro» que «no se ha licitado porque a él (Gallardo) se le ha acabado ninguna paciencia».

«Si se le hubiera acabado contra alguien (la paciencia) es contra la Junta, que no quiso evacuar el informe de la Dirección General de Patrimonio hasta cuatro días antes», ha apostillado el alcalde, que ha asegurado en todo caso que, desde el ayuntamiento, siguen «con el mismo ritmo» en la tramitación municipal de este asunto.

«Un Cubo 2»

De igual modo, el regidor 'popular' ha explicado que Celestino Rodolfo «vino a decir» en sus declaraciones que «no tuvieran prisas» en la diputación y que «todo se va a cumplir con la legalidad». «No queremos un Cubo 2 en Badajoz, sino queremos hacer las cosas bien», ha dicho en relación al derribo del 'Cubo' de Biblioteconomía.

En todo caso ha recalcado que el ayuntamiento va a llevar esta tramitación «por los mecanismos necesarios» y ha compartido con Celestino Rodolfo que confía en que el Estudio de detalles de este proyecto vaya al próximo pleno municipal «con toda normalidad».

«Una cosa es lo que parece que uno quiere decir y otra cosa es lo que subyace de fondo y la cosa está clara, adelantó la licitación, no porque se le hubiera acabado ninguna paciencia, sino porque se le acaba la Ley de Contratos antigua, el último día que podía publicarlo, y a partir de ahí el ayuntamiento no había podido emitir, por ejemplo, el Estudio de Detalles con anterioridad porque la Junta de Extremadura no había evacuado el informe de la Dirección General de Patrimonio», ha insistido.

El alcalde de Badajoz ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas con motivo de su presencia en la jornada de inauguración del II Encuentro de Mujeres Policías Locales de Extremadura.