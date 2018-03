Fragoso cambia el equipo que trabaja directamente con él Francisco Fragoso. :: hoy Modifica el círculo de personal de confianza y sustituye a su jefe de gabinete, que está de baja desde 2016 ROCÍO ROMERO Sábado, 24 marzo 2018, 08:53

Badajoz. Francisco Fragoso se está armando de cara a las elecciones. El alcalde ha cambiado esta semana al círculo de empleados que trabajan directamente con él. Se trata del personal de confianza, que puede contratar y despedir directamente. No aumenta los contratos pero sí se producen dos ceses.

Por un lado, ha cesado a una de las dos secretarias del área de Alcaldía-Presidencia, María Ascensión Masot. En su lugar ha contratado a Francisco Flores.

Por otro lado, ha cesado a Carlos Torres como jefe de gabinete de Alcaldía tras un período de incapacidad temporal. Este se dio de baja en julio de 2016 y ha pedido que se le dé de baja como personal de confianza con efectos del 15 de marzo pasado. Torres se incorpora a su plaza de funcionario de coordinador de Relaciones Institucionales este mes.

Pero, a su vez, Fragoso no se queda sin jefe de gabinete. A partir de ahora este puesto lo desempeñará Urbano Corchero, quien entró el pasado verano a trabajar como secretario de órganos de gobierno, otro cargo de confianza donde sustituyó a Domingo Poves.

Este último cargo queda vacante y será ocupado una vez que pase la Semana Santa. Esa nueva incorporación es posible sin incrementar el personal de confianza al volver Carlos Torres a su puesto de funcionario, según defienden en su equipo.

Los concejales del PP conocieron sus intenciones el viernes pasado, pero no fue hasta ayer cuando el Boletín Oficial de la Provincia recogió las novedades.

Fragoso pactó con Cs una reducción del personal de confianza que considera mantener con estos cambios. Ese acuerdo se produjo tras las elecciones para que Cs se abstuviera en su investidura como alcalde. El último verano, para que Cs le aprobara los presupuestos, Fragoso le concedió un contratado a dedo más y Cs se convirtió en el único grupo municipal con un asesor. Desde entonces, el alcalde ha prometido cesar al asesor en el caso de que el concejal no adscrito, Luis García-Borruel, entregue su acta y pueda correr la lista de Cs, incorporando un concejal más y recuperando las dos actas que le proporcionaron las elecciones.

El alcalde ha efectuado estos cambios en su personal de confianza de cara a las próximas elecciones, para las que quedan catorce meses.

Sin embargo, Fragoso no se ha decido a acometer la remodelación de su Gobierno. Hace prácticamente un año que carece de concejal de Hacienda. Maripaz Luján estuvo un tiempo de baja antes de renunciar a su acta de concejal en septiembre. A partir de entonces Fragoso ha ido posponiendo una modificación en su equipo para otorgar a otro edil este área. Sin embargo, no lo ha hecho y todo apunta a que no lo hará. Desde entonces Fragoso se encarga directamente de esta delegación.

De momento, los cambios en su equipo por la salida de Maripaz Luján se ciñeron a liberar a un concejal. Es decir, a proporcionarle un salario a la responsable de Ifeba y de Formación y Empleo, entre otras concejalías, quien hasta este momento cobraba por asistencia a plenos y comisiones. El edil que se incorporó en lugar de Luján, Manuel Fuentes, percibe dietas por asistencia a plenos y comisiones y no tiene asignada ningún área.