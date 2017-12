Fiebre por el voley en la playa del Guadiana Entrenando una tarde en el parque del río del Guadiana. :: pakopí Un centenar de vecinos han organizado un campeonato con 14 equipos para aprovechar las pistas del parque del río NATALIA REIGADAS Badajoz Lunes, 4 diciembre 2017, 07:32

Cuando se abrió el parque del río, los vecinos que acudieron a estrenarlo se sorprendieron al encontrarse dos pistas de voley playa. Aunque ya existe una en La Granadilla, no es muy habitual ver pacenses practicando un deporte propio de las localidades costeras. Durante meses el recinto con las dos redes de voley apenas se utilizó, pero poco a poco la pequeña playa del Guadiana ha ido ganando seguidores y ya hay un campeonato con 14 equipos y un centenar de participantes.

José Manuel Rodríguez es uno de ellos. Llegó hace unos meses a Badajoz «por amor». Conoció a su novia pacense en Edimburgo y decidieron instalarse aquí. Un amigo le animó a ir a jugar al voley playa al parque del río, y como le gusta el deporte, decidió probar. Al principio solo eran 10 personas que quedaban un par de días a la semana para darle a la pelota, pero poco a poco el fenómeno creció. Animaban a los que se quedaban en la valla mirándoles a unirse y también a sus conocidos o compañeros de trabajo.

«Para jugar un partido hace falta varias personas. No puedes ir a jugar al voley tú solo y aquí lo que pensamos es que debíamos dejar entrar al que quisiese para aprovechar las pistas y también para rotarnos, para que no vinieses hasta aquí, estuviesen ocupadas, y no pudieses participar», relata Rodríguez.

Comenzaron jugando al 'Rey de la pista', es decir, los que perdían, dejaban hueco a los que esperaban para hacer hueco y que todos jugasen. Los grupos, además, estaban formados entre desconocidos. «Si están seis, juegan tres contra tres y si llega gente, pues cuatro contra cuatro o seis contra seis», añade José Manuel Rodríguez.

Actualmente hay jugadores cada tarde. Desde las cinco y media van llegando los aficionados uno a uno y así los dos campos de cada pista van creciendo. Llega una pareja. «¿Queréis jugar juntos?». «No, da igual». Y se colocan en campos rivales. «Lo importante es pasarlo bien», dice uno de los participantes. «Hay mucha afición y hay gente que ha mejorado mucho», dice Rodríguez.

Una de las cosas que llama la atención es el perfil de los participantes. Hay jugadores que incluso estuvieron federados, pero muchos acaban de descubrir el voleibol y les encanta que se practique sobre arena. La única pega es que el material que hay en el parque del río es arena de obra, no natural, por lo que levanta mucho polvo cuando practican.

Además de mezclar los niveles de los jugadores, este movimiento también sirve para integrar estudiantes con aficionados al deporte, maestros, programadores informáticos y todo tipo de profesiones. De hecho, un día llegó un grupo de extranjeros que están de Erasmus en Badajoz y ahora tienen jugadores de Alemania, el Sáhara, México, Italia, Francia, etc. Tampoco hay un perfil de edad. Hay jugadores de 14 años y otros de más de 45.

Cristina Bermúdez, por ejemplo, es una veinteañera de Jerez de los Caballeros que ahora trabaja en Badajoz. De pequeña jugaba al voleibol y cuando escuchó que se podía practicar en el río, decidió acercarse. Ahora está contenta por haber recuperado este deporte y destaca el gran ambiente que hay entre todos los que juegan.

De desconocidos, a equipo

Como el fenómeno iba creciendo, decidieron formar una competición de forma regular. Eso sí, lo han organizado de forma que es flexible para que puedan participar todos. Así, hay 14 equipos que van cruzándose, pero son los propios conjuntos los que deciden el día del partido y quedan. No hay fechas ni jornadas. La liga va avanzando según pueden porque la primera regla, que tienen en el blog en el que cuelgan sus resultados, es pasárselo bien.

Los equipos mezclan aficionados de todos los niveles y están formados por jugadores que hasta hace unos meses eran desconocidos, pero ahora se reciben con abrazos e incluso se van a tomar algo juntos. Prueba de ello es el nombre del líder de la competición, 'Alqebab', que lleva seis victorias. Cristina Bermúdez forma parte del conjunto. «Decidimos ponernos ese nombre porque, cada vez que ganamos, nos vamos juntos a cenar al kebab, de ahí, 'Alqebab', pero solo si ganamos», dice mientras se ríe.

El buen ambiente es la principal ambición en esta liga. De hecho, dejan claro que están abiertos para sumar nuevos aficionados. La puerta está abierta. Sin embargo su movimiento también sirve para aprovechar estas pistas, que ahora tienen movimiento cada día, para hacer deporte y para algo más, según destaca otro de los jugadores, Carlos Lozano, que tiene 27 años, es informático y llega al salir de trabajar a darle un rato a la pelota. «Esto viene muy bien para la cabeza. Cuando no puedes venir, se echa de menos».