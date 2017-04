El Ayuntamiento niega que Luis Fonsi vaya a actuar en Badajoz al no haber logrado un acuerdo

Luis Fonsi no cantará su 'Despacito' durante las fiestas de la Feria de San Juan en Badajoz, tal como había anunciado ayer en las redes sociales. Su concierto en Badajoz iba a ser el primero que tenía previsto celebrar el puertorriqueño en España, dentro de la gira 'Love and Dance World Tour', pero la alegría y la ilusión de sus miles de fans ha sido rota esta mañana por el desmentido oficial del Ayuntamiento de Badajoz, que asegura que había estado negociando los detalles de las condiciones de su contrato, pero que finalmente no han alcanzado ningún acuerdo.

La fecha del concierto en Badajoz prevista para el día 30 de junio sigue apareciendo en la red social del cantante, que ayer anunció con satisfacción: "Primeras fechas confirmadas del #LoveAndDanceWorldTour Seguiré compartiendo nuevas fechas, ciudades y países en las próximas semanas. Falta mucho por anunciar. #Despacito".

El Ayuntamiento no ha desvelado por el momento qué cantante sustituirá a Luis Fonsi en el concierto principal de la Feria de San Juan.