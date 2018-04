La Feria del Mueble y la Decoración ofrece en Badajoz una exposición de tapices de Arraiolos La cita se celebrará este fin de semana en Ifeba EUROPA PRESS Martes, 10 abril 2018, 12:43

La Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) ofrece este fin de semana, del 13 al 15 de abril, la 25º Feria del Mueble y la Decoración, que incluye como novedad una exposición de tapices de la localidad portuguesa de Arraiolos y las XXIV Jornadas técnicas nacionales de profesores de Madera y Mueble.

La concejala de Ifeba, Blanca Subirán, acompañada del director de la feria, Carlos Sánchez, ha presentado este martes en la capital pacense una nueva edición de este certamen que reunirá a unas 60 empresas, el 30% procedentes de Portugal, en una superficie comercial de unos 7.500 metros cuadrados en sus tres pabellones, uno de los cuales acogerá las citadas jornadas técnicas en las que, junto a ponencias y talleres, llevarán a cabo el montaje de dos estructuras de vivienda.

En concreto, se llevará a cabo el montaje de una armadura de ochavada de lazo propiedad del Centro de Los Oficios de León, y se construirá una estructura de vivienda elaborada con tecnología CNC, que corresponde a la iniciativa Wikihouse España, así como una cúpula geodésica de seis metros de diámetro.

Paralelamente tendrá lugar un concurso de carácter nacional de alumnos de la especialidad de Madera y Mueble en esta feria que, como ha destacado Subirán, mostrará la exposición 'Tapices de Arraiolos: una tradición con cinco siglos', en la que se pondrán ver trabajos pertenecientes a la colección del Centro Interpretativo del tapete de Arraiolos y bordados con la técnica del punto cruzado oblicuo.

Se trata de una técnica desarrollada originalmente en el siglo XVI en este pequeño pueblo del Alentejo portugués y junto a nueve tapices, uno de ellos con 120 metros cuadrados y el mayor de los producidos en Arraiolos, habrá una parte dedicada a utensilios tradicionales y una exposición comercial de empresas que respetan la tradición, ha agregado.

Espacio 'Home, sweet home'

Otras actividades detalladas por la concejala son el espacio 'Home, sweet home' para inspirarse y descubrir estilos y tendencias en ambientes de una casa recreados para la ocasión como una cocina-comedor, un salón o una habitación-estudio, junto a la IV Exposición de Mobiliario Amateur Extremeño con las propuestas del IES San José de Badajoz.

También el Salón Hispanoluso de Artesanía Creativa y Manualidades cumple su cuarta edición engloblando distintos sectores relacionados con las manualidades, la artesanía y el 'Do it yourself' o 'hazlo tu mismo', ha puesto en valor Subirán, que ha destacado también el desarrollo de Exporeforma, un espacio dedicado a las reformas con una amplia oferta de profesionales de sectores como la albañilería, fontanería, electricidad, climatización o interiorismo.

Asimismo, ha abundado en que también se podrá renovar el hogar con grandes descuentos en el espacio Outlet Decor y que otro elemento dinamizador de la Feria del Mueble será el espacio 'Badajoz Food Truck Festival', un mercado gastronómico instalado en un espacio chill out con DJ en el que se puede degustar comida callejera de distintas variedades.

Una zona dedicada a escaparates o actividades de 'show cooking' completan el programa de esta feria en la que se sortearán 300 euros el sábado y el domingo en forma de vale para comprar en la misma entre quienes adquieran en taquilla la entrada, que cuesta dos euros salvo, excepto para pensionistas y menores de 12 años que acceden gratuitamente.

El viernes día 13 la entrada será gratuita y también hay '2x1' en el folleto del certamen o invitaciones en la web del certamen para el sábado 14 y el domingo 15.