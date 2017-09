Feciex, la mejor presa de este fin de semana 00:51 A este felino le quedan aún muchos selfies. Forma parte de la exposición cinegética 'Animales autóctonos del mundo' :: j. v. arnelas Ifeba acoge hasta el domingo la Feria de la Caza, la Pesca y la Naturaleza, en la que se exhiben más de 200 trofeos de animales de casi todo el mundo MIRIAM F. RUA Viernes, 15 septiembre 2017, 07:53

badajoz. Ifeba ofrece la posibilidad este fin de semana de hacerse un selfie con alguno de los 200 trofeos de caza que componen la exposición 'Animales autóctonos del mundo', algunos tan singulares que actualmente no solo no pueden cazarse sino que son difíciles de ver. Se trata de la colección privada de Ignacio Ruiz-Gallardón, un abogado enamorado de Gredos y la Vera, que en sus más de treinta años como cazador, esta es la primera vez que saca a sus animales disecados de las antiguas cuadras donde los guarda.

Machos monteses, búfalos, sitatungas, ñus, barales, majores, uriales, gacelas, corzos, lobos, leones... el listado de especies para admirar es amplísimo, convirtiéndose un año más en el gran atractivo de la Feria de la Caza, la Pesca y la Naturaleza Ibérica, Feciex, que ayer se inauguró.

«Recoge gran parte de la vida cinegética que he tenido. He pasado toda mi vida en el campo, siempre a rececho y siempre en solitario. Esta es una representación muy buena de los distintos animales autóctonos que hay en el mundo, en todos los continentes menos en Oceanía porque allí son reintroducidos y es algo que a mí no me atrae», contaba ayer Ruiz-Gallardón.

Confiesa que los animales de montaña son sus favoritos, porque también son los más difíciles de cazar. «Aquí no hay ni un animal cazado en una cerca o que fuera manso», reivindica. Por eso, además de los machos monteses de Gredos, adora los marcores, los ardalis y los íbices que se ha traído de sus cacerías en Asia. A todos los recuerda, dice que es capaz de identificar qué día y dónde mató a cada uno de sus animales. «Cierro los ojos y soy perfectamente capaz de ver no solamente el momento en el que disparo, sino de recordar toda la cacería y toda la aventura», confiesa.

De su extensa colección, que en la exposición va acompañado de fotos de sus cacerías, su favorito es 'Mahoma', un macho montés que cazó en la sierra de Gredos el día de su trece cumpleaños. No solo a él, al resto de animales de la exposición les quedan tres intensos días de selfies en Feciex.

Referente ibérico

Y es que precisamente estas exposiciones son uno de los grandes atractivos que tiene esta feria, que este año ha soplado 27 velas. De hecho, el alcalde, Francisco Fragoso, valoró ayer estas muestras como una de las tres claves que han convertido a Feciex en un referente en España en los sectores de la caza y la pesca.

Los otros dos, destacó, son que la feria se celebra -dijo- en uno de los principales enclaves cinegéticos y de pesca interior de la península ibérica, que mueve en la región 400 millones de euros anuales. Y el otro, que cuenta con el respaldo de los principales actores sectoriales.

Junto con el alcalde, en la inauguración de la feria también intervino el director general de Medio Ambiente, Pedro Muñoz, quien llamó la atención de la reducción de los niveles de caza menor y alentó a los cazadores a introducir mejoras en los cotos para recuperar los hábitats a los que siempre han estado asociados las tórtolas, perdices y codornices. Sobre la caza deportiva, dijo Muñoz, Extremadura ha colaborado con otras comunidades autónomas para presentarle una propuesta al Ministerio, al hilo de la sentencia del Tribunal Supremo sobre especies invasoras.

Se espera que acudan a la feria 30.000 personas, para las que hay preparado un programa enfocado a profesionales y aficionados a la caza y la pesca. Entre los expositores, sin embargo, Feciex da cabida a un público más amplio porque, además de la exposición cinegética, en sus stands pueden comprarse carne y embutidos de caza, zapatos de piel, navajas de Albacete, colmillos engarzados en plata, capas alentejanas o sillas y lámparas hechas con asta de ciervo.

Y para los que quieran experimentar virtualmente una cacería, podrán hacerlo con el simulador de caza, practicar en la galería de tiro, ver las exhibiciones de pesca en un acuario gigante o iniciarse en la artesanía cinegética.