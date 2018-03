«La familia espera que al menos les facilites un poco la vida» Juan Moreno, el adiestrador de Zamba. :: Pakopí Juan Moreno es uno de los adiestradores de la asociación Ángeles con patas que ha educado al animal A. G. BADAJOZ. Domingo, 25 marzo 2018, 08:47

Junto a Miguel y Zamba, el tercer protagonista de esta historia es Juan Moreno. Adiestrador canino con más de una década en el oficio, cuenta que este proceso es el más emocionante de todos en los que ha participado. «Te da un poco de pena porque el animal ha estado contigo mucho tiempo y te cuesta dejarlo, pero asumes la responsabilidad». El instructor destaca, sobre todo, el vínculo que se forma con el hogar de acogida en el proceso de adaptación. «Te abren la puerta de su casa y esperan que al menos todo esto sirva para que les facilites un poco la vida».

El adiestrador recuerda que ahora empieza otra lucha para Zamba. Aunque apela a la solidaridad de los demás, Extremadura todavía no ha desarrollado la ley de accesibilidad universal y al animal le pueden negar el acceso a establecimientos comerciales y hosteleros. «Nosotros tenemos nuestra acreditación, pero en Extremadura exigen una específica, hemos preguntado cómo se consigue y no nos saben decir exactamente cómo hacerlo». Vamos a ver cómo responde la administración, se pregunta. A Ana la regulación sobre la accesibilidad de Zamba también le preocupa. No tendría sentido, explica, que el animal que ayuda a Miguel tuviera que quedarse en la calle. Es un perro de asistencia, no de compañía.

En el proceso de entrenamiento ha aprendido a ignorar las caricias y llamadas de atención de los extraños y se ha esterilizado para evitar el reclamo de los machos en la época de celo. Insisten. No es para quedarse en la calle.