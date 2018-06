La falta de nichos obliga a utilizar los bloques antiguos del cementerio nuevo de Badajoz Nichos en el Cementerio de la Soledad o nuevo. :: / HOY El Ayuntamiento construye 400 tumbas nuevas, pero la obra se ha retrasado y no se podrán usar hasta la próxima semana NATALIA REIGADAS Badajoz Jueves, 7 junio 2018, 07:44

En Badajoz solo quedan 16 tumbas vacías y están en bloques de nichos antiguos. El retraso en la construcción de sepulturas ha obligado al Ayuntamiento a enterrar a los fallecidos en algunos sepulcros que quedaban vacíos, aunque los responsables municipales aseguran que no son reutilizados. La situación se mantendrá así al menos hasta la semana que viene, cuando esperan que se puedan utilizar los nuevos.

Dos familias han elevado quejas al Ayuntamiento tras el enterramiento de sus familiares en el Cementerio de la Soledad, más conocido como cementerio nuevo. Su reclamación se debe a que sus parientes han sido de los 14 pacenses que han sido inhumados en las últimas semanas en tumbas antiguas.

El problema, según explica la concejal delegada de Cementerios, Paloma Morcillo, es que se ha retrasado la obra de construcción de 400 nuevos nichos y 168 columbarios. Este proyecto, que cuenta con una inversión de 475.000 euros, se ha demorado, según la edil, por las lluvias de la primavera. Esperan que se ultime en los próximos días y poder recepcionarla la semana que viene.

En abril saltó la alarma. Los responsables de Cementerios se dieron cuenta de que la obra de los nuevos nichos podría no estar lista a tiempo, por lo que se quedarían sin tumbas. El cementerio nuevo es la única opción para adquirir un nicho porque el viejo, o de San Juan, tiene todos sus espacios vendidos. Un pacense solo puede ser enterrado en este espacio si él o su familia ya han adquirido el derecho de uso. También se puede solicitar ser enterrado con un pariente que ya esté allí, siempre y cuando hayan pasado cinco años desde el fallecimiento del mismo.

Ante la falta de espacio en ambos servicios, la Concejalía de Cementerio elaboró un informe. Este incluía la propuesta de utilizar 29 tumbas vacías que habían localizado entre las 10.000 que hay en el cementerio nuevo. Para hacerlo posible, el alcalde tuvo que firmar un decreto que da prioridad a que se utilicen las sepulturas antiguas que están vacías antes de las nuevas.

«No se han reutilizado»

Morcillo, sin embargo, afirma que, en cuanto estén disponibles los nichos nuevos, se dejará de aplicar este decreto y comenzarán a usarlos en lugar de seguir ocupando las tumbas antiguas.

«Entiendo a las familias, las dos que se han quejado. Les hemos explicado lo que ocurre y les he dado mi palabra, además que está en los registros, de que esos nichos no se han utilizado antes, que no son reutilizados», añade.

Hubo quejas, por ejemplo, que aseguraban que había marcas de un ataúd en el nicho. La edil explica que eran señales de los cepillos porque limpiaron y adecentaron las sepulturas.

Los afectados también han reclamado que, a pesar de pagar con anterioridad por su seguro, no han logrado uno de los nuevos. «Les hemos explicado que se garantiza un enterramiento, pero no que sea uno de los recién construidos», añade la concejala.

En cuanto a las dos reclamaciones, detalla Morcillo, en uno de los casos la familia finalmente aceptó la tumba antigua mientras que la otra optó por enterrar a su pariente en la sepultura de otro familiar.

Una joven pacense que enterró hace unos días a su abuela relata que el problema no solo ha sido el cambio, sino las formas. «Llegamos al cementerio con el coche fúnebre y nos dimos cuenta de que no iba a la zona moderna, sino hacia los bloques más antiguos. No nos habían dicho nada, no nos avisaron, y se plantaron ante las tumbas que están mal. Algunas rotas, otras abandonadas».

«Eso fue un caos, muy duro cuando estás enterrando a alguien y están delante sus hijos muy disgustados. Les dijimos que allí no metíamos a mi abuela y nos respondieron que no había otra opción. No podíamos llevarla con mi abuelo porque hace menos de cinco años que falleció», relata.

El alcalde publicó un decreto que autoriza utilizar nichos antiguos antes de los nuevos

Finalmente tuvieron que ceder y aceptar el enterramiento antiguo. Eso sí, pretenden sacarla de allí dentro de cinco años, cuando sea legal mover a su abuela, para llevarla a la tumba del que fue su marido porque no les gusta la ubicación actual. La funeraria, explica esta joven pacense, se ha comprometido a pagar este traslado ya que no han podido darles un nicho nuevo.

Lo peor, añade esta afectada, ha sido encontrarse el problema sin que les avisasen y no entiende la falta de planificación. «¿Cómo no lo piensan antes?».

Morcillo asegura que ha sido un problema puntual debido a las lluvias, pero que los 400 nichos nuevos cubrirán la demanda hasta 2019, ya que cada año se ocupan unas 240 tumbas en la ciudad. Indica, además, que ya están pensando en licitar una nueva obra para seguir ampliando la capacidad del cementerio.