El pacense Joaquín Llanos Jociles, el policía que sabe negociar Actuando en un conflicto con el Estrecho de Gibraltar al fondo. :: HOY Trabaja en una de las zonas más conflictivas y el mes pasado su mediación consiguió que se entregaran cuatro narcotraficantes armados J. LÓPEZ-LAGO Domingo, 13 mayo 2018, 08:46

A principios de abril la Policía Nacional divulgó unas imágenes en las que se veía cómo se entregaban cuatro narcotraficantes con 2.500 kilos de hachís, dos armas cortas y dos armas largas, todas cargadas. Dos horas antes los delincuentes habían disparado a los agentes porque pensaban que eran de otra banda que quería robarles la mercancía. En cuanto se montó el dispositivo para cercarlos se atrincheraron en una casa del barrio de Botafuegos, en Algeciras. Si no es por la figura de un negociador que estuvo conversando con los narcos rebajando la tensión aquel encuentro podría haber acabado en un tiroteo teñido de sangre.

Esa figura policial con un eco tan cinematográfico existe. Hay unos 50 negociadores en España. Ahora mismo, el más conocido por aquella mediación en Algeciras es Joaquín Llanos Jociles, nacido en 1975 en Badajoz, donde creció y estudió, primero en los Salesianos, y después en la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura.

Llanos Jociles es policía desde el año 2000, inspector desde 2002, pasó por varios destinos y está destinado desde 2005 en el Campo de Gibraltar, una de las zonas 'calientes' de España por la delincuencia asociada al narcotráfico. «La policía está organizada entre Madrid y los servicios periféricos. Nosotros dependemos de Cádiz, pero no por no tener Jefatura Superior tenemos menos pulso. En Algeciras, como grupo operativo, superamos la tarea de muchas jefaturas. Somos uno de los puertos más importantes de Europa y punto de acceso a un continente. Solo en inmigración tenemos unos 9.000 detenidos al año porque estamos en zona estratégica. A veces viene gente de la central a ayudarnos porque con los 600 funcionarios que somos nos quedamos cortos debido a la conexiones que se dan aquí con el narcotráfico y ahora también con el terrorismo», resume este extremeño para describir el escenario de su trabajo.

«Se requiere temple, empatía, capacidad de decisión y habilidad para trabajar en equipo»«Intervengo en muchos intentos de suicidios, no salen cifras, pero hay más de los que la gente piensa»

Joaquín Llanos Jociles es jefe de la Unidad de Delitos Especializados y Violencia (UDEV), que abarca un amplio catálogo que va desde homicidios, desapariciones o extorsiones a secuestros y amenazas, tanto físicas como por Internet.

En este contexto tan peliagudo se hace necesaria la figura del negociador, disponible a cualquier hora del día y que se activa cuando existe la posibilidad de conversar y evitar el uso de la fuerza. No es casual por tanto que Jociles estudiara Psicología en la Uned cuando ya era policía. Además realizó un máster sobre 'Gestión de crisis y amenazas' y el año pasado un curso especializado de negociador solo para policías. «Solo acceden candidatos con un perfil concreto que incluye cualidades como temple, empatía, capacidad de decisión o habilidad para trabajar en equipo, así que solo acabamos 18 de los 40 que empezamos». A continuación el pacense elaboró el protocolo que se emplea en su zona.

Un trabajo en equipo

Según cuenta, el narcotráfico es la principal lacra en su zona y a partir de esta actividad ilícita cada grupo se especializa. «Están los que avisan a la policía, los que esperan en la playa, el que guarda la droga, el que blanquea dinero... Y se generan todo tipo de delitos. Ahora la novedad son los 'vuelcos', que son los que se hacen pasar por policías para robar droga a otro grupo. Les basta un peto, unos pasamontañas y un coche con destellos. Los que se dedican a esto son los 'paleros', hay venganzas y te puedes imaginar si los cogen. Hay homicidios, algunos quieren salirse pero no pueden y muchos vienen a mi despacho a pedir socorro porque están amenazados».

En un contexto así es frecuente que haya situaciones de tensión, por eso a veces conviene activar la figura del negociador. De camino a la escena los investigadores colaboran proporcionándole información sobre la persona o personas con las que va a entablar conversación. Una vez allí, él siempre trabaja con un 'secundario' que tiene una segunda opinión de la situación. Otra figura clave es la del táctico, que en España suele ser el Grupo Especial de operaciones (GEO), agentes que dan cobertura y protege la situación. «Esto ocurre en caso de que la negociación sea infructuosa y esto dé lugar a una acción táctica, pero que queremos llevar a cabo con ventaja. Por ejemplo sacar al objetivo, acercarlo a la ventana...»

Además, durante su trabajo, que puede llegar a tener varias horas de duración, está en contacto con alguien de la red nacional de negociadores que indica si conviene hacer algún avance táctico durante la charla. «Lo ideal siempre es ganar tiempo, por eso es importante conocer medidas de persuasión, influencia y empatía y usar un tono sosegado, nunca imperativo».

Saberlo todo del interlocutor

El extremeño Llanos Jociles está preparado para mediar en secuestros con y sin rehenes, en atracos de bancos de los que cada vez hay menos, en casos de violencia de género, con personas con enfermedad mental y en intentos de suicidio. Esto último, asegura, es lo que más abunda. Por ello, en la actualidad realiza otro máster, el de 'Psicólogo general sanitario'.

Para este negociador, la empatía y conectar con su interlocutor es la clave, por eso necesita conocerlo lo mejor posible. Unas veces trata con una persona con esquizofrenia, otras con alguien deprimido, con antecedentes, con una situación personal reciente que ha dado un vuelco a su vida... Según afirma, una palabra mal empleada puede estropearlo todo. «Si alguien que piensa en suicidarse de primeras le preguntas si quiere que venga su mujer y resulta que ésta le ha puesto los cuernos y por eso se quiere matar, pues se complica todo mucho más»

No hace mucho incluso tuvo que guiar telefónicamente a un sanitario que tenía delante a un suicida. El desenlace fue positivo. «No salen las cifras, pero suicidios hay muchos. Más de los que la gente piensa. Hay unos 5.000 al año en España. Es la causa de muerte violenta más común en España, superando a los accidentes de tráfico, los laborales y el terrorismo juntos. Y eso que hay algunos casos que no aparecen como tales por la estigmatización que supone para la familia (...). Cada vez que me llaman se te pone el corazón a cien, pero me especialicé en esto porque me llamaba la atención de siempre y no me arrepiento ni un minuto».