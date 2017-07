Espantaperros pide que la Plaza Alta y Moreno Zancudo se incluyan en la ZAS Para el colectivo vecinal, se trata de vías que están fuera de la declaración actual y, por tanto, no se ven afectadas por las restricciones MIRIAM F. RUA Lunes, 10 julio 2017, 23:28

La asociación contra el ruido Espantaperros va a solicitar que la Plaza Alta y la calle Moreno Zancudo se incluyan también dentro de la declaración del Casco Antiguo como Zona Acústicamente Saturada (ZAS). Para el colectivo vecinal, se trata de vías que están fuera de la declaración actual y, por tanto, no se ven afectadas por las restricciones, que entre otras cosas impiden la apertura de nuevos negocios de hostelería y ocio, pero que generan una presión sonora muy alta. «Queremos que se hagan mediciones acústicas sobre todo en horario nocturno, a partir de las once de la noche, en calles donde no se hicieron anteriormente», explica José María Iglesias, miembro de Espantaperros.

Esta petición llega en el momento oportuno, ya que el Consistorio ha encargado un nuevo estudio sonométrico del Casco Antiguo para revisar la declaración como ZAS. En este sentido, el colectivo también está pensando en solicitar que algunas zonas del barrio tengan una declaración más restrictiva.