Enfrentamiento entre Fragoso y Amparo Hernández 01:30 El momento de mayor tensión se produjo casi al final del pleno R. R. Sábado, 17 junio 2017, 09:14

El momento de mayor tensión se produjo casi al final del pleno, en un enfrentamiento entre la concejala de Podemos, Amparo Hernández y el alcalde.

Primero se produjo la reprobación que propuso C's a la concejala de Podemos a cuenta de que esta última acudiera a comisaría a arropar al sobrino de Borruel cuando estaba detenido por una denuncia de Julia Timón a cuenta del conflicto de las redes sociales. Podemos y PSOE intentaron provocar un efecto boomerang y que la reprobación se dirigiera a la propia Timón, pero C's encontró el apoyo del PP y salió adelante. En ese debate fue expulsado un ciudadano que increpó a los concejales, José Antonio Hinchado.

Más tarde, en el turno de preguntas, fue expulsada la propia Amparo Hernández y Fernando de las Heras, ambos concejales de Podemos. Hernández recordó alusiones de Fragoso en el pleno de abril sobre Amparo Botejara, diputada nacional de Podemos por Badajoz.

«Es una vergüenza»

Fragoso contestó que no se refería a Amparo Botejara como mujer, sino que si su esposa (la de Fragoso) pudiera presentarse a primarias para el Congreso por el PP se hablaría de nepotismo. «Entiendo que esas primarias fueron complicadas para ustedes visto el número 1 del Congreso y el número 1 del Senado», dijo el alcalde. Amparo Hernández ya no tenía el micrófono, pero de fondo se le escucha diciendo «es una vergüenza». En pie y gesticulando, Amparo Hernández continúa: «A mí usted me dijo que la ciudad de Badajoz le suda la polla». El alcalde le pide que abandone el Pleno mientras la concejala de Podemos asegura que «Fragoso le ha dicho que va a cargarse a Ricardo Cabezas y a su familia». Hernández sigue diciendo frases que no se entienden a través de la televisión municipal.

Es entonces cuando Fragoso replica: «Que los de Podemos tienen la piel muy fina, pero que a mí no me han detenido al número 1 por pederastia o pedofilia».

Amparo Hernández ya estaba recogiendo sus cosas cuando se levanta otro concejal de Podemos, Fernando de las Heras, y Fragoso también le pide que abandone la sala. Ambos se marcharon y Remigio Cordero les siguió.