Qué hacer si te encuentras una serpiente

El biólogo Gonzalo Albarrán detalla los pasos a seguir si nos topamos con una serpiente. Lo primero que hay que hacer, dice, es diferenciar las especies venenosas de las que no lo son. Para ello, hay que fijarse en los ojos. Si los tiene rayados como los gatos son venenosas, si las pupilas son circulares son constrictoras. Esto último significa que son inofensivas y aunque podrían morder a un ser humano, la herida no sería importante porque no portan veneno. En Extremadura solo hay una especie venenosa de serpiente, la víbora, de ahí que los casos de personas afectadas por su veneno sean rarísimos, valora Albarrán.

Si nos encontramos una serpiente de herradura, dice el biólogo, «aunque nos asustemos, no hay que matarla, ya que es una especie protegida que cumple su función en el ecosistema y por tanto, sería un delito». Al contrario, hay que capturarla con precaución y devolverla a la naturaleza. «Puede cogerse con las propias manos porque es presa, no depredadora, y por tanto, no representan ningún peligro. Solo atacan si creen que van a morir». No obstante, la mejor recomendación que Albarrán ofrece es:_«Mantener la calma, identificar al animal y llamar al Seprona».