Empresario de Badajoz, papá y subcampeón mundial 00:42 Javier con la bicicleta con la que consiguió la plata mundial este mes de junio. :: Pakopí El pacense Javier Morales ha obtenido la plata en el Campeonato del mundo de BMX en Azerbayán | Lleva 21 años dedicado a la competición, pero ha sido con 33 años cuando le ha llegado su mayor éxito deportivo sobre la bicicleta J. L. G. BADAJOZ. Lunes, 2 julio 2018, 11:21

No anda Extremadura muy sobrada de figuras mundiales, y Badajoz menos. Este mes de junio alguien que ha crecido en Valdepasillas y que tiene su propio negocio en el Cerro del Viento se ha subido al segundo cajón del Campeonato del Mundo de BMX. Se trata de Javier Morales, corredor conocido en la ciudad en el ámbito de este deporte. Su mérito añadido es que se retiró, montó una empresa, fue padre y ahora que ha regresado a la competición se ha traído, a sus 33 años, una medalla de plata de Bakú, la capital de Azerbayán.

Morales no es nuevo en este deporte que es olímpico desde 2008. Empezó con doce años y por tanto lleva 21 años compitiendo. Consiguió el campeonato de España absoluto en 2010 y ésta ha sido su sexta participación en un mundial después de las de 1999, 2004, 2007, 2015, 2017 y 2018, aunque nunca había entrado en una final (ocho primeros puestos). Entre su curriculum figura además una estancia de seis años en Orlando y Miami (Florida, Estados Unidos), entre 2006 y 2012, periodo en el que estuvo entrenando y compitiendo como profesional. Esta experiencia le hizo ver de primera mano los recursos que se invierten en los deportistas en un lugar como Estados Unidos y la atención que reciben en España, o Badajoz para ser más concretos.

«Aquí ir a los campeonatos me cuesta dinero y si no fuera por mi patrocinador, CAC Auditores, no podría haber estado en el último campeonato del mundo. He obtenido mi mejor resultado, pero el año próximo, con 34 años y siendo el mayor de mi categoría (30-34 años) quiero intentar conseguir la medalla de oro. El Campeonato del Mundo es en Bélgica y para ir con garantías hay que hacer antes varias pruebas internacionales, lo cual sube el presupuesto de la temporada. Ya veremos si lo consigo».

«Trabajo sesenta horas a la semana y dedico los fines de semana a entrenar con la bici en Setúbal»

A su regreso de Estados Unidos Javier montó su propia empresa de entrenamiento personal en una pequeña calle cercana a Condes de Barcelona. Entre otras personas se ha encargado hasta hace unos meses de la preparación de otro ciclista extremeño de renombre, Rubén Tanco.

«Si en Estados Unidos entrenaba treinta horas a la semana y el resto descansaba, ahora trabajo sesenta horas a la semana y me dedico a entrenar con la bicicleta los fines de semana más una hora cada lunes, miércoles y viernes que bloqueo para mí en mi agenda para prepararme físicamente», dice este deportista de élite que no puede perder el ritmo de su negocio ahora que su mujer se ha quedado en el paro y acaba de ser padre. «Entro a trabajar cada día a las siete, salgo a las dos, vuelvo a entrar a las cuatro y hasta las diez. Por suerte, mi familia me apoya en todo y mi mujer se encarga de prepararme todo lo que necesito según el plan de nutrición», dice.

Lo de insistir en el mundo de BMX al máximo nivel, señala, se debe a algo parecido a una adicción por competir y a otras razones. «Es lo que llevo haciendo toda la vida. La persona que soy es gracias a la bicicleta y al seguir compitiendo me obligo a entrenar y a mantenerme en forma. De paso, esto me permite viajar, conocer lugares y hacer turismo. Ahora me llevo a la familia, hemos estado los tres en Azerbayán una semana. Sin un objetivo de competición al final de tantas horas de trabajo pues te da pereza y no entrenas».

Un circuito limitado aquí

Sin embargo, no sabe cuánto le durará esta motivación. En su opinión, otro hándicap para su preparación es la falta en Badajoz de una instalación adecuada. En su caso debe acudir a Setúbal (Portugal) cada fin de semana. «Tenemos el circuito municipal de BMX en Valdepasillas, que estaba muy bien antes. Cuando lo abrieron era de los mejores de España. Pero desde que en 2004 se supo que el BMX iba a ser olímpico todas las ciudades se pudieron las pilas. Cada una mejoró sus circuitos y el de Badajoz se ha quedado un poco limitado. Lo han reformado hace poco y está bien para iniciarse y formar cantera, pero los mayores no podemos dar ahí el cien por cien porque, literalmente, nos salimos de las curvas», dice con un tono en el que da por asumido que sus éxitos deberá prepararlos lejos de su ciudad.

Lo que sí le gusta de Badajoz es la afición creciente a la bicicleta. Antes de ser fichado en Estados Unidos Javier ha trabajado en tiendas de bicis de la ciudad (Lolo Bikes o MDZ) y una prueba evidente de que cada vez hay más ciclistas es que el número de establecimientos que las venden se ha multiplicado. «No hace mucho solo había dos tiendas de bicis y ahora hay más de ocho», dice orgulloso.

Javier, de momento, tiene tres bicis en casa. Una es la de BMX con la que entrena, otra es de carretera y la tercera es de paseo, a la cual le acaba de acoplar una sillita frontal para transportar a su hija, a la que inevitablemente le tendrá que dedicar cada vez más pedaladas. Está por ver si antes de dedicarse solo a esta bici de paseo ha logrado ser el mejor del mundo en su categoría pese a los contratiempos.