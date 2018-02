La empresa que hizo la plataforma única de Vasco Núñez repara las losetas Operarios de Gévora Construcciones realizan la reparación. :: pakopí El Ayuntamiento explica que no tiene coste para las arcas municipales y confía en que sea la solución definitiva EVARISTO FDEZ. DE VEGA Badajoz Miércoles, 7 febrero 2018, 07:53

La empresa que realizó en el año 2015 la plataforma única en el entorno del paseo de San Francisco repara estos días las losetas de granito que permanecían sueltas, una actuación que según ha explicado el Ayuntamiento no supondrá coste alguno para la ciudad.

Este dato ha sido facilitado por el concejal de Vías y Obras, Jesús Coslado, quien ha explicado que esa actuación no se ha llevado a cabo hasta ahora porque la empresa contratada por el Consistorio para realizar esa obra prefirió aplazar la reparación definitiva para asegurarse de que ya no volverán a moverse las piezas colocadas.

Coslado ha señalado que el resultado de la obra no fue el esperado porque mientras se realizaba la actuación se produjeron lluvias. «La construcción debería haberse parado durante un tiempo, pero como había que cumplir un plazo de ejecución para no perder los fondos europeos, se siguió adelante».

Esa circunstancia hizo que los trabajos no se realizaran de forma adecuada y ahora Gévora Construcciones, a pesar de que el período de garantía ya concluyó, ha decidido llevar a cabo una reparación definitiva para garantizar que todas las losetas quedan fijadas de forma permanente.

El concejal ha recordado que la empresa ya hizo otra reparación hace un año, pero los resultados tampoco fueron los esperados. «Confiamos en que esta vez sea la definitiva», afirmó Coslado.

Estos arreglos se están llevando a cabo en la plataforma única que fue construida hace dos años y medio en las calles Vasco Núñez y Felipe Checa y en un lateral del Paseo de San Francisco.

La intervención comenzó en julio de 2015 y contó con un presupuesto de 589.000 euros que fueron financiados con fondos Feder procedentes del Eje de Desarrollo e Innovación Empresarial, dentro del Plan de Desarrollo del Sector Comercio en Badajoz.

En esa obra se colocaron dos tipos de baldosas de granito procedente de Quintana de la Serena, un material duro y resistente. En el tramo peatonal eran de seis centímetros de grosor, pero en el resto tenían ocho centímetros para que no se rompiesen cuando pasasen los vehículos. El objetivo era garantizar su durabilidad y que no ocurriera lo mismo que en la calle Menacho. Pero no se consiguió y desde el primer momento el Servicio de Vías y Obras del Ayuntamiento de Badajoz, con cargo al presupuesto municipal, ha venido haciendo reparaciones en las baldosas que se iban soltando. Ahora es Gévora Construcciones la que intenta una solución que el Consistorio espera definitiva.