Educación renovará el patio de Infantil del colegio Juventud durante este verano
Sábado, 1 julio 2017

Ya no necesitarán cultivar más su paciencia. Los padres del colegio público Juventud por fin van a ver realizada la demanda por la que han peleado los últimos siete cursos escolares. Sus hijos no se mojarán los pies hasta los tobillos cuando llueva el próximo invierno, y en verano no tendrán que cerrar las ventanas para evitar que los que padecen alergias o asma sufran brotes por el polvo que se cuela del patio de tierra.

Educación tiene todo listo para meter las máquinas y renovar la zona de recreo de los más pequeños. Se trata de la obra a la que los padres daban máxima prioridad. Hay presupuesto, proyecto y empresa adjudicataria que haga las obras. Solo falta la licencia municipal.

La Ampa del colegio Juventud está contando las horas. En la última semana del curso -que terminó el pasado día 21-, las maestras ya empezaron a desalojar las clases del piso superior para agilizar al máximo el inicio de los trabajos.

Los trabajos de mejora, que costarán 144.705 euros, prevén también construir un porche en la zona de pistas deportivas

La consejería de Educación les había anunciado que empezarían las obras nada más comenzar las vacaciones escolares. Sin embargo, la tramitación administrativa de la licencia está retrasando su inicio y poniendo en alerta a los padres, porque Educación decidió posponer las obras al verano para que no interfiriera con la actividad normal del colegio.

Según explica la Consejería de Educación y Empleo: «Ya les hemos remitido la documentación complementaria solicitada por el Consistorio pacense para poder conceder el permiso». En este acto, añade, «se le ha informado al Ayuntamiento de la necesidad de que esta licencia se otorgue cuanto antes para poder ejecutar las obras este verano».

Esto es lo mismo que quieren los padres: «No queremos vernos como a comienzo de curso, otra vez con las obras sin hacer. Por eso, lo único que esperamos es que el Ayuntamiento agilice el permiso», manifiesta la presidenta de la Ampa, Beli Ortega.

La actuación principal que se llevará a cabo en el colegio, ubicado en pleno parque de la Legión, será la renovación del patio de Infantil. La zona de recreo de los alumnos de 3, 4 y 5 años es de arena y grava, lo que la hace impracticable buena parte del curso. A través de ella, se accede además al comedor y al aula matinal.

Sin tierra ni grava

El proyecto de la consejería de Educación prevé el rediseño del patio y el cambio de pavimento. En este sentido, los trabajos prevén sustituir el solado de tierra y grava por losetas de caucho, césped artificial y hormigón.

Los trabajos previstos para este verano incluyen además la construcción de un porche en la zona de las pistas deportivas del colegio. Se reformarán asimismo los aseos que están en la zona del patio de Infantil y de las plantas bajas -en este se acometerán mejoras de accesibilidad- y primera del centro.

Por último, las obras proyectadas contemplan la sustitución del suelo de la primera planta del edificio, que sufre desnivel en varias zonas y que ha provocado el tropiezo de profesores y alumnos. También se van a solventar las humedades que padece el comedor escolar, que el pasado curso acogió a más de 140 alumnos.

El plazo de ejecución de estas obras es de tres meses, por lo que es posible que cuando comience el próximo curso, fijado para el 13 de septiembre, las máquinas sigan dentro.

El coste total de estas obras que vienen a saldar una deuda con la comunidad educativa del colegio Juventud es de 144.705 euros.