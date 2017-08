La edil de Servicios Sociales dice que el nombramiento del nuevo director del IMSS cumple la ley María del Rosario Gómez de la Peña- / Hoy Así, ha afirmado que las bases cuentan con los informes preceptivos y que a la oposición se le dio toda la información en el Consejo Rector EFE Miércoles, 9 agosto 2017, 16:55

El procedimiento para la selección del puesto de gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) de Badajoz «cumple la legislación estatal y autonómica», ha dicho este miércoles la edil de Servicios Sociales del Ayuntamiento, María del Rosario Gómez (PP).

Además, ha apuntado que si le demuestran que tiene algún parentesco con el seleccionado -José Antonio Expósito- dimitirá automáticamente, después de que la edil del PSOE Montserrat Rincón afirmara que es «ahijado» de la concejala.

En este sentido, Gómez ha instado en rueda de prensa a la edil socialista a que presente su dimisión si se descarta cualquier parentesco o posible ilegalidad en el proceso de selección.

Asimismo, la concejala popular ha insistido en que no se ha cometido ninguna irregularidad, ni siquiera por el hecho de que Expósito figurara en la lista electoral del PP en los comicios locales de 2015.

Sobre la opacidad de las bases de la convocatoria, la delegada de Servicios Sociales ha manifestado que también cumplen la normativa, que no son motivo de negociación colectiva y que el político tiene la capacidad de elegir a quien lo ocupe, siempre que este tenga los requisitos necesarios.

Así, ha dicho que las bases cuentan con los informes preceptivos y que a la oposición se le dio toda la información en el Consejo Rector.

Gómez ha explicado que a estos puestos de alta dirección se puede presentar cualquier funcionario, empleado público o del ámbito privado, porque así viene recogido en la Ley de la Función Pública de Extremadura.

Al puesto optaron once aspirantes, siete de ellos excluidos por incumplimiento de alguna de las bases de la convocatoria, uno respecto a la presentación del proyecto, otro por no reunir la titulación requerida, dos por no presentar copia de la documentación solicitada y tres por no acudir a la entrevista personal.

La concejala ha agregado que este puesto no constituye méritos y que tiene una duración de dos años, prorrogables a otros dos.