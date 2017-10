La directora afirma que el colegio Los Ángeles está en riesgo por las condiciones del centro Las instalaciones del colegio Los Ángeles están obsoletas. :: hoy La comunidad educativa urge las reformas para las que ya hay licencia de obra pero no fecha para el inicio de los trabajos MIRIAM F. RUA Lunes, 23 octubre 2017, 07:31

«En este centro hay muchas condiciones que entrañan riesgos. Las puertas se siguen cayendo y no podemos reponerlas, la instalación eléctrica está absolutamente obsoleta, la caldera, la fachada... Estamos en riesgo». La directora del colegio especial Los Ángeles, Sonia Valenzuela, repite el término riesgo para calificar la situación en la que sigue su centro un curso más.

Creyeron que durante las vacaciones escolares se resolverían los problemas que traen de cabeza a la comunidad educativa de este colegio de la carretera de Cáceres, con 40 años a sus espaldas. Eso al menos fue lo que anunció la Junta de Extremadura.

La realidad, sin embargo, es que este es el segundo curso en el que tienen que colgar cortinas en la entrada de las aulas, porque las puertas están comidas por las termitas y hay órdenes de no reponerlas. Seguirán recibiendo pequeñas descargas cada vez que enchufen algún aparato a la red porque el colegio no tiene toma de tierra. Y tendrán que volver a convivir con las humedades de las paredes. En estas condiciones permanecerán este curso 74 alumnos de entre 6 y 21 años cuyo grado de discapacidad física, psíquica o sensorial, no les permite ser escolarizados en colegios ordinarios.

La Junta de Extremadura estaba esperando la licencia municipal de obra para llevar a cabo la reforma del colegio este verano. El Ayuntamiento dio la autorización a inicios de agosto, pero Educación no da fechas de cuándo podrán empezar los trabajos, que está previsto que duren cuatro meses. «Si la obra es compatible con el uso educativo, se comenzará lo antes posible y si no es compatible, se emplazarán al próximo verano las intervenciones más agresivas», dice la Consejería.

La opinión del centro es otra. Quieren que se hagan las obras cuanto antes, aunque tengan que reorganizarse. El pasado viernes la Ampa se reunió con responsables de la Consejería para hacerse escuchar. «Están resignados, no saben qué hacer y se están movilizando para que se les escuche», cuenta Valenzuela.

La renovación tiene ya proyecto. En él se prevé reformar la instalación eléctrica del colegio, mejorar sus condiciones de evacuación, reparar las cornisas y las fachadas que tienen grietas, cambiar las puertas afectadas por las termitas, ampliar la sala de cambios y hacer otras reformas, como por ejemplo, en los aseos.

También tiene presupuesto, 250.122 euros. Pero ahora se están redactando los pliegos para sacar a concurso las obras. «La obra está incluida en la programación de actuaciones pendientes de la Consejería de Educación y Empleo. De hecho, todos los trámites siguen avanzando», confirman.

El traslado

«Tenemos mucha ilusión con el nuevo centro pero no sabemos más de lo que ha salido en prensa», dice la directora de Los Ángeles. Pese al anuncio de Educación de que va a construir un nuevo colegio en la ciudad, la preocupación más inmediata de la comunidad educativa de Los Ángeles es que se mejoren las instalaciones actuales.

De todas formas, la Junta ya está trabajando en el nuevo centro, al que dedicarán 6,5 millones de euros. Por un lado, el pasado 16 de agosto Educación solicitó al Ayuntamiento la cesión de la parcela de 12.835 metros cuadrados en Ronda Norte donde se levantará el nuevo colegio, así como de unos terrenos aledaños para hacer más grande la zona verde del centro.

Mientras tanto, Educación está trabajando en el programa de necesidades del nuevo centro y en el pliego de prescripciones técnicas particulares. No obstante, por plazos administrativos, transcurrirá más de un año antes de que las máquinas lleguen a la Ronda Norte.