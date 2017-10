Marilán Pérez: «Fue difícil volver a traer público a un teatro que llevaba años cerrado» Marilán Pérez en el teatro López de Ayala. :: c. moreno La exgerente del López de Ayala acaba de jubilarse después de 24 años como gerente y está convencida de que este escenario tiene el futuro asegurado NATALIA REIGADAS BADAJOZ. Jueves, 19 octubre 2017, 07:16

María de los Ángeles Pérez Bueno, más conocida como Marilán, nació en Badajoz hace 71 años y ha dedicado gran parte de su vida a la cultura pacense. Hace 24 años le hicieron el encargo más importante de su carrera, ser la gerente de un teatro que llevaba años cerrado y volver a poner en pie el López de Ayala tras su rehabilitación. Casi un cuarto de siglo después, se jubila feliz con el resultado. Admite que costó, pero cree que este espacio ya cuenta con un público fiel que garantiza su futuro. «Irá incluso a más», afirma.

En unas semanas su vida ha cambiado por completo. De pasar gran parte del día en el teatro y recibir cientos de llamadas, a tener tiempo libre. No le gusta el protagonismo, pero agradece el cariño de sus compañeros, que mañana celebrarán un homenaje en su honor. Su objetivo ahora es descansar y cuidarse. Quiere hacer deporte, su otra pasión junto con la cultura. De hecho, Marilán formó parte del equipo femenino de baloncesto que estuvo en primera división hace años. También desea pasar más tiempo con su marido y sus dos hijos. Detrás deja un López de Ayala que revivió y que ya es indispensable en la ciudad.

-¿Se marcha contenta de cómo está ahora el teatro?

-Me marcho contenta, la verdad es que sí. Traer el público a este teatro nos ha costado bastante tiempo porque había estado muchos años cerrado y el público, hasta que no ha empezado a ver los espectáculos que hemos traído y ha confiado en nosotros, le costó volver.

-¿Es conocido este teatro?

-Somos un referente en toda España. El mundillo del espectáculo es pequeño, se hablan entre ellos y todas las compañías que vienen de fuera hablan bien de nosotros. Ellos dicen que esta es una plaza muy buena. Saben que nos preocupamos mucho de que se vayan contentos. Aquí el público aprecia los espectáculos, nos ha costado al principio, pero después ha empezado a crecer, han ido entrando y ya hay tanta demanda que hasta los boletines que hacemos mensualmente, si no ha salido el día 1 de cada mes, nos preguntan por ellos.

-¿En 1994 el teatro empezó de cero?

-Sí. Yo vine aquí en el 93 y no había nada. Si un teatro está cerrado muchos años, el público ya no lo demanda, no quiere venir. Sin embargo, cuando hemos empezado a darle grandes espectáculos, el público ha ido creciendo y la verdad es que se va muy contento de lo que traemos aquí.

-¿Tiene tirón el teatro o aún cuesta llenar el patio de butacas?

-Hay una buena respuesta. Lo bueno es que traemos de todos los géneros. No solo teatro, sino música, cantautores, espectáculos infantiles... Eso el público lo agradece, y no solo el público de Badajoz, sino de Extremadura y de Portugal, porque también vienen mucho de fuera. Para nosotros es una satisfacción. También el Ayuntamiento trae a la Banda Municipal de Música. Hay mucha actividad de adultos, de niños, de toda clase para que el público aprecie lo que hay.

-¿Es difícil atraer a las compañías de teatro?

-Lo hemos conseguido. Aquí, salvo el Festival de Teatro, que se celebra ahora todos los años en octubre, hemos conseguido que todas las compañías vengan a taquilla. -no cobran un caché por actuar, sino que cobran por las entradas vendidas-. Y se van súper contentos porque el día que se marchan se llevan su dinero a pesar de que les cobramos unos gastos por el personal de tramoya. Si nosotros tuviésemos que pagar caché a todos los espectáculos, no llegábamos ni a mediados de año porque las compañías cada vez cuestan más dinero, pero hemos conseguido que vengan a taquilla, que confíen en nosotros y se van contentos. Cada compañía paga 900 euros para los pequeños gastos de personal, de limpieza... Y aún así se van contentos.

Los mejores espectáculos

-En estos 24 años ¿algún espectáculo del que esté especialmente orgullosa?

-Los grandes musicales, que han estado en Madrid y Barcelona y que no han ido a otras muchas provincias. Hemos traído nueve, como Mamma mia y Jesucristo Superstar. Todos esos grandes musicales han estado aquí y eso es un orgullo para nosotros, no solo porque han estado en Madrid y Barcelona, sino porque hemos conseguido que ajusten el precio. Por contrato hemos conseguido negociar para que un espectáculo que allí cuesta 80 euros, aquí sea de 60 porque el poder adquisitivo es distinto. Hasta me han llamado de otras provincias para saber cómo conseguíamos que viniesen los musicales a esos precios.

-¿El futuro del López de Ayala está garantizado?

-Sí. Yo creo que va a crecer más, que cada vez va a ir a mejor.