Las dietas se disparan para los concejales no liberados de Badajoz El sistema cambió para todos los políticos no asalariados por el Ayuntamiento hace más de un año, y el caso más llamativo es ahora el de la edil de Cs, Julia Timón ROCÍO ROMERO Badajoz Domingo, 22 octubre 2017, 09:07

Todos los concejales no liberados cobran hoy más que hace dos años, cuando comenzó este mandato. Esta semana, el PSOE ha sacado a relucir los pagos a los ediles que pueden tener otros trabajos y, por tanto, perciben otros ingresos.

El caso más llamativo es el de la portavoz de Cs, Julia Timón, que ha quintuplicado los ingresos procedentes del Ayuntamiento en dos años al pasar de 330 euros a 1.900 euros mensuales. Pero no es la única. Son 20 concejales los que pueden compatibilizar su acta de concejal con otros ingresos. Todos los ediles del PSOE, Podemos, Cs y el no adscrito perciben hoy más dinero del Ayuntamiento que hace dos años. Ocurre también con los ediles del PP, aunque algunos han visto rebajados sus emolumentos si se comparan con el anterior mandato.

Al principio, cada concejal de la oposición percibía una cantidad fija al mes de 330 euros. El dinero era el mismo independientemente del número de plenos y comisiones a las que acudieran.

Sin embargo, al perder la mayoría absoluta, Fragoso tuvo que quitar el salario a cinco de sus concejales por exigencia de Cs para conservar la Alcaldía. Eso implicaba que esos pasaran de ganar 3.764 euros brutos por 14 pagas a recibir 410 euros mensuales. Este hecho, y las ganas de llegar a acuerdos con la oposición, hizo que Fragoso pactara un nuevo sistema de retribuciones donde los no liberados cobrarían en función de su asistencia a plenos y comisiones. Todos los partidos estuvieron de acuerdo y todos se han visto beneficiados. Desde entonces, solo se ha producido un cambio, que es el que permite a Timón cobrar más que seis populares con responsabilidad de Gobierno y convertirse en la concejala de la oposición mejor pagada.

Timón incluso percibe más del doble que el concejal de Infraestructuras, Jesús Coslado (833 euros) y triplica de largo al de Juventud, Francisco Pizarro (539 euros).

Más Fragoso y otros seis políticos asalariados

Pizarro es uno de los que menos recibió junto a los portavoces del PSOE, Ricardo Cabezas, y de Podemos, Remigio Cordero. Estos dos también ingresaron 539 euros. Esta cifra es, a su vez, inferior a la del resto de concejales de sus partidos si se exceptúa a Amparo Hernández (Podemos), que está de baja por enfermedad (147 euros). Esa baja hizo que otro podemista, Fernando de las Heras, la supliera en varias reuniones y fuera el mejor pagado de la oposición tras Timón, con 980 euros. Cabezas, a su vez, cobró menos que siete de sus compañeros de partido. Y el concejal no adscrito Luis García Borruel recibió 833 euros, más que Remigio Cordero y Ricardo Cabezas.

¿En qué consiste el sistema?

El pacto alcanzado por los cuatro partidos el año pasado hace que los ediles cobren cantidades variables en función de las reuniones a las que asiste cada uno. Es decir, que cobran más conforme acudan a más reuniones, y cobran menos los que participan en menos reuniones.

Por cada pleno ordinario que se celebra (generalmente uno al mes) perciben 250 euros (150 si la sesión es extraordinaria). Por cada comisión informativa a la que acudan, otros 150 euros, con un máximo de cuatro reuniones al mes. Respecto a las juntas rectoras o equivalentes de los organismos autónomos del Ayuntamiento, cada miembro de la Corporación no liberado puede asistir a seis al año y cobrar 150 euros por cada sesión.

Desde que fue aprobado este acuerdo, solo se ha producido un cambio pactado entre Cs y PP tras la salida de García-Borruel del partido naranja. Esta modificación es la que permite a Timón percibir 200 euros por su asistencia a cada junta de Gobierno, donde los concejales del PP toman las decisiones cada viernes.

Timón se abstiene de las votaciones porque se considera oposición, pero cobra ese dinero porque, según la explicación del alcalde, figura como miembro para que pueda faltar del instituto en el que da clases. Las reuniones se celebran los viernes por la mañana. El anterior portavoz de Cs no cobraba esos 200 euros porque no era miembro de este órgano, sino invitado. Fragoso argumenta que Borruel no necesitaba acreditar que era miembro en su trabajo porque está jubilado, así que no cobraba.

¿Y el PP?

Este nuevo sistema de pagos ha beneficiado también a los ediles no liberados del PP. En la etapa de mayoría absoluta cobraban 3.764 euros por paga. Tras las elecciones, perdieron el sueldo y pasaron a percibir 410 euros, como se ha indicado antes. Por esta razón, cuatro de ellos han ingresado cuatro veces más de la cantidad inicial, llegando a los 1.764 euros.

La diferencia con los miembros de PSOE, Podemos y el concejal no adscrito se encuentra en los 200 euros de cada sesión de junta de gobierno. Son los mismos 200 euros semanales que marcan también la desigualdad de Julia Timón con el resto de ediles.

Dos populares perciben otros ingresos públicos. Son Jesús Coslado y Blanca Subirán, diputados en la Diputación provincial, donde también cobran dietas por su asistencia a sus comisiones y plenos. De forma orientativa, eso les supone unos ingresos de 1.112 euros al mes, según el presupuesto de la institución provincial.

El popular que menos cobró es Francisco Pizarro, pero aún así es una cantidad superior a los 410 euros del inicio de legislatura, dado que son 539 euros.

Hay que tener en cuenta que estas cantidades no tributan a la Seguridad Social y están sujetos al IRPF. El Ayuntamiento solo les retiene ahora el dos por ciento. Y también hay que tener en cuenta que la mayor parte de los concejales desempeñan otros trabajos, como se indica en las fichas anejas, y por los que lógicamente cobran.

Las cantidades percibidas por los ediles no liberados se han conocido esta semana porque el PSOE las ha enviado para criticar los ingresos de Julia Timón. Estos documentos no están disponibles en el portal de transparencia del Ayuntamiento. Ahí solo aparecen los sueldos brutos que perciben el alcalde y los ediles liberados, sin especificar quiénes son ni indica cuánto reciben los no liberados.