Díaz Farías presenta su precandidatura para liderar el PSOE provincial Ramón Díaz Farías, ayer. :: / A.P. El alcalde de Villanueva del Fresno opta por segunda vez al cargo como «una opción de cambio y renovación, libre de tutelas e hipotecas» ALMUDENA PARRA Jueves, 6 julio 2017, 07:46

villanueva del fresno. El alcalde de Villanueva del Fresno, Ramón Díaz Farías, ha presentado su precandidaturala a la Secretaría Provincial del PSOE de Badajoz, como una opción «de cambio y renovación, libre de tutelas e hipotecas». De esta manera, Díaz Farías, opta por segunda vez a liderar el PSOE provincial de Badajoz, tras no lograrlo en el Congreso Provincial de 2012 en el que se impuso por 15 votos el actual secretario general, Rafael Damián Lemus Rubiales.

Ante los más de cien militantes del PSOE allí congregados llegados de todos los puntos de la provincia, el alcalde de Villanueva del Fresno hizo pública su intención de concurrir a las primarias provinciales, que previsiblemente se convocarán en un comité provincial a celebrar el próximo 21 de julio.

El alcalde villanovense, de 39 años de edad, va por su cuarto mandato consecutivo como alcalde de Villanueva del Fresno. Ha sido presidente de la Federación de municipios y provincias de Extremadura (Fempex) y de Aderco, Asociación para el desarrollo de la comarca de Olivenza, siendo actualmente secretario general local del PSOE.

Díaz Farías fue presentado por la militante socialista Valle Rivera Domínguez, de Valencia del Ventoso, quien destacó de él su carisma y «experiencia política acreditada» desde el municipalismo que, a su juicio, le hacen reunir todos los requisitos para liderar el PSOE de Badajoz.

Además, según destacó Rivera Domínguez, el precandidato pertenece a una generación de personas comprometidas con la sociedad, donde su dedicación a la política es «puramente vocacional» y de la que no dependen económicamente para vivir «porque tenemos vida profesional más allá de la política».

Díaz Farías comenzó su intervención declarando que la candidatura que presentará es una «opción de cambio y renovación, además de libre de tutelas e hipotecas del pasado».

Aun así, aclaró que con su candidatura «no venimos a derribar muros, sino a consolidarlos, aunque sí derribaremos el muro de la puerta para que entren muchos compañeros con sentimientos socialistas».

Campaña electoral

Aprovechó igualmente para anunciar que hasta no celebrarse las primarias regionales, previstas para el 16 y el 23 de julio próximo, su precandidatura no hará campaña electoral interna. Según explicó, «su candidatura no quiere interferir en las primarias regionales, ya que en ella confluyen militantes que apoyan a cualquiera de las tres opciones que se plantean».