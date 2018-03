Días de conciertos, héroes y colegios internacionales

A medio camino entre el Carnaval y la Semana Santa, la agenda pacense continúa al completo. Desafiando a la lluvia esta semana han sido días de conciertos, de actividades escolares con proyección internacional y también el momento de reconocer a los héroes locales. Todo servido en un cóctel.

El protagonismo lo tienen estos días los héroes. El martes el Teatro López de Ayala acogió la clausura el XXIV Curso Selectivo de Agentes y Auxiliares de la Policía Local de Extremadura. Con motivo de esta jornada, se entregaron las medallas de la Policía Local de Extremadura. Fue un gran día para muchos agentes condecorados por su trabajo y también para tres jóvenes scouts que atendieron a dos personas en parada cardiorespiratoria. Sin embargo uno de los nombres del día fue el de un policía local pacense que recogió el máximo reconocimiento, la medalla en la categoría de oro. Fue Jesús González Galán.

González Galán, según reconoce la orden que le concede la medalla, logró rescatar a un hombre el 4 de octubre de 2016 que había caído al río desde el Puente de Palmas, «anteponiendo la vida del ciudadano a la suya propia a la vez que tuvo que rescatar a un agente de la Policía Nacional que también se había tirado al río para ayudar a esta persona y que se quedó enganchado con la vegetación, el cual posteriormente también contribuyó al rescate». Por esa razón el joven agente recibió el martes la medalla en la categoría de oro y posó feliz con las autoridades regionales, que quisieron reconocer su sacrificio.

Otro gran gesto esta semana ha sido el del colegio Luis de Morales que se ha volcado con las personas que sufren Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). El centro ha celebrado la Semana de la Paz con el lema 'Diversidad y solidaridad'. Durante estos días han celebrado cuentacuentos, charlas y talleres en colaboración con varias asociaciones como Cocemfe, Aspaceba y la Asociación ELA Extremadura. El objetivo es concienciar al alumnado sobre la importancia del respeto a la diversidad y las diferentes formas de colaborar con ellos, sirviendo como actividades de prevención de conflictos en la convivencia escolar.

Una de las actividades ha sido la charla impartida por Marco Sánchez, afectado y presidente de la Asociación ELA Extremadura, que habló y motivó a los alumnos de quinto y sexto animándoles a participar en una carrera solidaria que el centro organizó ayer como culminación de la Semana de la Paz y cuya recaudación irá destinada a dicha asociación, haciéndoles entender que su esfuerzo y trabajo puede tener un impacto positivo en los demás. Además, desde el colegio han lanzado una campaña en redes sociales para dar visibilidad a la enfermedad y han colocado una pancarta en su fachada.

Escolares por Europa

No ha sido el único centro escolar en el que se han vivido emociones fuertes estos días. Hay otras dos escuelas pacenses que han mostrado su cara más internacional. Se trata del Santo Ángel y la Sagrada Familia (Josefinas). En el primero, los alumnos de cuarto de ESO han viajado al Stroud High School de Stroud (Inglaterra), donde se está llevando a cabo la tercera fase del proyecto Erasmus+ 'Do you embrace Human Rights?'. Durante esta semana convivirán con familias inglesas, ya que cada uno ha sido alojado por hogares participantes en la iniciativa y asistirán al colegio donde sus compañeros de proyecto ingleses completan sus estudios.

En las Josefinas también se está llevando a cabo una actividad que se sale de nuestras fronteras. El centro ha sido seleccionado por la Oficina del Parlamento Europeo para participar en el Proyecto de Escuelas Embajadoras de este órgano de gobierno. Es una iniciativa que complementa y reconoce los diferentes proyectos europeos que tienen en el colegio como la Euroscola, el Día de las lenguas Europeas o el Erasmus. El objetivo es que sus alumnos conozcan qué es la Unión Europea y todo lo que se realiza en sus diferentes organismos. El pasado 27 y 28 de noviembre una profesora del centro, María Teresa Cordero, fue a Madrid para participar en un encuentro formativo con el objetivo de poder llevar a cabo una serie de actuaciones con los alumnos participantes.

El proyecto va dirigido a alumnos de cuarto de ESO y estos también están preparando actividades, juegos que luego enseñan a los niños de Primaria y a los cursos inferiores de la ESO. Las profesoras encargadas del proyecto europeo son Consuelo Prieto y Teresa Cordero. Así mismo, a todas las clases que asisten se les entregan placas que les reconoce como Embajadores Kids, Junior o Teen.

Esta semana también ha estado marcada por la música. La Residencia Universitaria Hernán Cortés ha iniciado un ciclo llamado 'RUHC & Roll y Folk que se extenderá hasta el mes de abril. Los artistas locales Cira y Ulises iniciaron estas jornadas musicales el pasado martes con un concierto en el que presentaron su disco 'La habitación de la música'. Estos conciertos serán los martes en la residencia y en las próximas citas visitarán este espacio Rui Díaz y Chloé Bird, Javi Fernández, Juan Pedro Padilla, Pepe Peña o Jorge Navarro.

La Hermandad y Cofradía de la Santa Vera Cruz, Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Consolación también organizó un concierto esta semana y por una buena causa. El recital, a cargo de la Orquesta Filarmónica de Olivenza, recaudó 888 euros. Además se recogieron 80 kilos de comida en este Concierto Solidario de Semana Santa. Tuvo lugar en la iglesia de la Concepción que se llenó al completo, con muchos asistentes en pie, para disfrutar de las marchas procesionales interpretadas por la banda oliventina.