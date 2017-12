El torero Israel Lancho recibe «una lluvia de palos» al evitar un robo en su tienda gourmet Israel Lancho muestra las heridas de la cara. / Pakopí Los delincuentes comenzaron a darle paraguazos y puñetazos cuando trataba de impedir que se llevaran una cesta de productos EVARISTO FDEZ. DE VEGA Badajoz Miércoles, 27 diciembre 2017, 13:58

Dos delincuentes conocidos por la Policía han sido detenidos el martes por la mañana tras agredir al diestro extremeño y exconcursante de Gran Hermano VIPIsrael Lancho, a quien –según cuenta el propio afectado– le cayó «una lluvia de palos» cuando intentaba impedir que se llevaran de su tienda ‘Gourmet del Monte’ de Badajoz una cesta de embutidos y vinos.

El intento de robo se produjo a las 11.00 de la mañana cuando Lancho se encontraba en la oficina de su negocio de la calle Hernán Cortés. El local está situado en las proximidades de la plaza de España, donde están el Ayuntamiento y la Catedral.

«Mi novia vio que un hombre se llevaba un expositor en el que colocamos lomos y otros productos. Rápidamente entró a decírmelo y yo salí a retenerlo mientras venía la Policía, porque no es la primera vez que entran en nuestro local», ha explicado Lancho.

Cuando salió a la calle, este empresario del sector gourmet se encontró a un hombre que trataba de huir del lugar cargando una cesta en la que había productos valorados en 200 ó 300 euros. «Yo le eché mano, pero cuando lo tenía retenido llegó otro hombre que estaba esperándolo fuera. Tenía un paraguas y comenzó a golpearme en la cara».

En esos instantes iniciales, Lancho aguantó el envite. «No tuve más remedio que cubrirme la cabeza con los brazos y eso lo aprovechó el hombre al que estaba agarrando. Cuando me di cuenta me llovían los paraguazos y los puñetazos de los dos, no tuve más remedio que soltarlos».

Los delincuentes aprovecharon para huir a la carrera y refugiarse en una farmacia próxima, pero varios vecinos de la zona ya habían dado el aviso y los agentes de la Policía Local que se encontraban de servicio en la Plaza de España lograron interceptarlos.

La Policía Local de Badajoz ha confirmado que los arrestados ocasionaron al propietario del establecimiento lesiones en la cara y en las manos.

Israel Lancho había sido citado este miércoles en el juzgado para que pudiera celebrarse un juicio rápido en el que iban a ser vistos los hechos. Lo habitual en estos delitos menores es que los delincuentes reconozcan los hechos y se conformen con la pena que les propone el juez, logrando de ese modo una rebaja en la pena.

Pero Lancho ha confirmado que no ha habido sentencia de conformidad porque los acusados de robo lo han acusado a él por una supuesta agresión. «Ahora dicen que me van a denunciar a mí, cuando yo lo único que hice fue intentar retenerlos hasta que pudiera venir la Policía. ¡Sólo quería que no volvieran por aquí!».

Lancho ha recordado que hace seis meses, cuando se encontraba de gira taurina por Perú, alguien entró en la tienda y cometió un robo similar al del martes. «No puede ser que entren en tu tienda cada vez que quieran», se queja.

Tras este episodio, el matador de toros confía en que la Ley haga justicia y que finalmente sean condenados los delincuentes que trataron de robarle la cesta. «Es la primera vez que me veo en una situación así. Ahora sólo falta que me condenen por agresión y que cuando vaya a torear a Perú me nieguen el visado. Dime tú a mí qué clase de país es este».