Detenido un joven de 23 años que robó en una vivienda del centro de Badajoz El robo fue cometido aprovechando la ausencia de la propietaria, que se encontraba de vacaciones REDACCIÓN Viernes, 4 mayo 2018, 12:36

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 23 años como presunto autor de un robo con fuerza en interior de una vivienda del centro de Badajoz. Una llamada a la Sala del 091 de la Comisaría de Badajoz el pasado día 3 de abril alertó a los agentes de los hechos. Un ciudadano manifestaba que al entrar en el domicilio de una amiga, que se encontraba fuera de vacaciones, observó que todo estaba revuelto. Posteriormente vio a un individuo que huyó al percatarse de su presencia, pudiendo aportar la descripción física del presunto autor, informa el cuerpo en nota de prensa.

Inmediatamente se desplazó al lugar una dotación policial que pudo corroborar los hechos e informar de los pasos a seguir, solicitando al mismo tiempo la presencia de Policía Científica para la correspondiente inspección ocular técnico-policial.

En su denuncia posterior la propietaria de la vivienda reconoció que había dejado la puerta cerrada únicamente con el resbalón, hecho que fue aprovechado por el presunto autor de los hechos para sustraer numerosas joyas y electrodomésticos.

Tras las investigaciones realizadas por las Brigadas Provinciales de Policía Judicial y Científica, se llegó a la plena identificación, localización y detención del supuesto autor del robo, siendo recuperados parte de los efectos sustraídos.

El detenido es un varón de 23 años de edad, con antecedentes, quien fue trasladado a dependencias policiales para la tramitación del pertinente atestado.

Consejos de la Policía

Desde la Policía Nacional se aconseja, antes de dejar la vivienda, aunque sea momentáneamente, comprobar bien que puertas y ventanas estén perfectamente cerradas, no únicamente con el resbalón; no bajar por completo las persianas; hacer una relación detallada de los aparatos electrónicos y, por si fuera necesaria una identificación posterior, anotar los números de serie de los mismos; y sobre todo, no desconectar el timbre de la puerta.