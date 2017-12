USO denuncia presuntas irregularidades en la Jefatura de la Policía Local de Badajoz Comisaría de la Policía Local en Valdepasillas: / HOY Insisten en que se ha cerrado durante varios días el depósito municipal de vehículos, la poca seguridad en el armero o el nombramiento de agentes voluntarios sin ser publicitado por la orden de servicio EFE Martes, 5 diciembre 2017, 16:35

El sindicato Unión Sindical Obrera (USO) ha aportado hoy una serie de pruebas sobre presuntas irregularidades que se han cometido en la Jefatura de Policía Local de Badajoz, tales como el cierre del depósito municipal de vehículos, la poca seguridad en el armero o el nombramiento de agentes voluntarios sin ser publicitado por la orden de servicio.

El responsable de Policía Local de USO, Juan Antonio García, ha asegurado en rueda de prensa que le molesta que la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, María José Solana, tachara de «inciertas» sus denuncias públicas al respecto, formuladas el pasado 16 de noviembre.

Juan Antonio García ha acusado a Solana de intentar restar de un «plumazo» la credibilidad que tienen como sección sindical y le ha advertido de que no lo van a consentir.

En este sentido, ha explicado que es cierto que se traslada a los agentes del depósito a la central, por lo que solo quedan allí dos operarios de la grúa municipal cuando no tienen que salir, y que desde el verano hasta ahora han contabilizado siete días puntuales en los que se ha llegado a cerrar.

Asimismo, ha afirmado que desde que denunciaron los hechos han dejado de suceder y ya «las dependencias no quedan solas y no se quedan sin custodiar los vehículos ni el armamento», un armamento del que ha dicho que no está en las condiciones de seguridad necesarias ya que, como ha mostrado en una foto, se encuentra en una habitación con una puerta común y no blindada.

En cuanto al nombramiento extraordinario de agentes para la pasada Media Maratón Elvas-Badajoz, ha detallado que el Reglamento Interno de la Policía Local recoge como se debe cubrir y nombrar esos servicios, a través de una orden de servicio.

Así, ha manifestado que había seis agentes con el turno ordinario y se publicaron tres puestos en la orden de servicio, sin embargo en la disposición de trabajo de la media maratón el número total de agentes que aparece es de 17, ocho efectivos de más.

García ha recordado que ya denunciaron que esto se había producido a través de un grupo de WhatsApp con la Policía de Proximidad y se habían «saltado» la orden de servicio, por lo que ha definido como «mezquino» hacer las cosas a «espaldas y a escondidas».

Por otra parte, ha indicado que parece que ya hay un cambio de postura de la Jefatura aunque ha resaltado que no tendría que haber sucedido.

También ha hablado sobre una reunión con la concejala que solicitaron el 22 de noviembre y de la que aún no les han dicho nada, ni esperan que se celebre, ya que siempre «obtenemos la callada por respuesta».