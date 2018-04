«Dedicad un rato a leer, no solo para estudiar, sino para disfrutar» Un niño lee 'El Principito' en el Museo de la Ciudad. :: J. V. Arnelas Doscientos niños de siete colegios de la ciudad participaron ayer junto al alcalde en la lectura de 'El principito' EFE Martes, 24 abril 2018, 08:19

Alrededor de 200 alumnos de siete centros educativos de Badajoz participaron ayer en el XIII Maratón de Lectura, celebrado en el Museo de la Ciudad 'Luis de Morales', centrado en la obra de Antoine de Saint-Exupéry 'El principito', que cumple este año el 75 aniversario de su publicación. También participó en la lectura el alcalde, Francisco Javier Fragoso; la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Pilar Nogales; la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, y el cronista oficial de la localidad, Fernando Cortés.

Los alumnos pertenecen a los centros educativos Arias Montano, Nuestra Señora de la Soledad, Las Vaguadas, El Tomillar, Santo Ángel, Santa María Assumpta y Sagrada Familia.

Según el presidente de Amigos del Museo de la Ciudad 'Luis de Morales', Plácido Ramírez, su asociación ha escogido 'El principito' este año al entender que en su lectura se «encuentra un incomparable marco para mostrar, entre otras cosas, el sentido de la vida, el rostro de la soledad o los defectos de la sociedad».

Por su parte, Fragoso afirmó que este tipo de actividades parece que están «fuera de moda» ya que a los jóvenes les gustan más las nuevas tecnologías, pero a su juicio, a lo largo de la historia nunca ha fallado que hay un mundo, el de la literatura, que ha permitido sumergir a las personas en momentos «apasionantes», en correr aventuras propias, por lo que aconsejó a los alumnos que no pierdan esa oportunidad. «Dedicad un rato a leer, a leer y a imaginar, pero no solo para estudiar si no también para disfrutar», agregó.

Dentro también del programa de actividades del Día Internacional del Libro, el Museo de la Ciudad 'Luis de Morales' de Badajoz acoge desde ayer la exposición 'Ilustrar desde la periferia', que incluye 15 imágenes originales de cómics y cuentos de los autores pacenses Borja González y Mayte Alvarado, y el afincado en la ciudad Fidel Martínez. Esta exposición, coordinada por Cisco Martínez y Sara Herculano, y que permanecerá abierta al público hasta el próximo día 29, contiene además una muestra bibliográfica.

Microteatro

El IV Ciclo de Microteatro entre Libros de Badajoz, evento que aúna el impulso de la afición por el teatro y por los libros, se celebrará del 26 de abril al 10 de mayo e incluye las obras 'Lapislázuli', de José Luis Alonso de Santos; 'Paquita y Carmen' y 'Balbina', de la joven dramaturga Arantxa Sachís; y la pieza de humor 'Como quien le pide sal a un vecino', de Asier Andueza.

Después de tres ediciones, la Asociación Cultural Sueña Teatro retoma este evento anual que ofrece a las librerías de Badajoz pequeñas escenas de 15 minutos dirigidas a un público muy cercano y limitado.

Este evento continúa con un formato que se adapta a los espacios más inesperados y que atrapa al público por su cercanía con el espectador. El evento pacense realizará dos pases en cada una de las librerías que colaboran con este proyecto, la Librería Mercurio, Tusitala, Colón, Pappelia y 100 cañones.