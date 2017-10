Cortan la calle Concepción Arenal de Badajoz por el riesgo de derrumbe de una casa Las casas que han sido acordonadas por el riesgo de derrumbe. / J. V. Arnelas La Policía Local ha acordonado la zona después de que el viernes se produjese un desprendimiento en el número 33 NATALIA REIGADAS Badajoz Lunes, 9 octubre 2017, 23:34

Otra calle del Casco Antiguo queda cerrada por el deterioro de sus edificios. Desde el viernes está cortado un tramo de Concepción Arenal por el riesgo de derrumbe de la casa situada en el número 33. Por el momento no hay fecha para que esta vía vuelva a abrirse dado el peligro que supone.

Los edificios de los números 31 y 33 de la calle Concepción Arenal están en ruinas. Las fachadas se mantiene en pie, pero en el interior se ha desplomado una parte importante de la estructura de las casas. El último desprendimiento tuvo lugar el viernes pasado en el número 33, pero la Policía Local ha colocado un cordón de seguridad en ambas. No son los únicos inmuebles de la zona que están en malas condiciones. Entre Concepción Arenal, Eugenio Hermoso y San Lorenzo, en el entorno de El Campillo, hay decenas de edificios abandonados y en estado ruinoso.

Tras recibir la alarma por derrumbe el viernes, la Policía Local decidió acordonar el inmueble y poco después amplió las precauciones y colocó vallas para interrumpir el tráfico rodado, según confirmó ayer a HOY el Ayuntamiento de Badajoz.

Algunos conductores han movido las vallas de la policía para poder pasar y los agentes han vuelto a colocarlas varias veces

Las vallas interrumpen el tráfico en Eugenio Hermoso a la altura de la calle Doblados y en Concepción Arenal para impedir que se acceda por las calles San Lorenzo y Costanilla. Esto provoca que se complique, para muchos vecinos, el acceso a Soto Mancera y al parking de Santa María. Tampoco es posible llegar en coche al primer tramo de la calle Benegas, ya que la única entrada es por Concepción Arenal.

Guerra de las vallas

Estas complicaciones de tráfico han provocado que algunos conductores ignoren el cordón de seguridad impuesto por la Policía Local, muevan las vallas y pasen. Desde el pasado viernes los agentes municipales han tenido que desplazarse en varias ocasiones a El Campillo para recolocar el cordón e impedir el paso de los vehículos frente a las casas que presentan riesgo de desprendimiento. En una ocasión, incluso, los policías explicaron a varios vecinos, molestos con la clausura de la calle, que existe un riesgo y que su obligación es ocuparse de que sea seguro.

Uno de los vecinos molestos es Antonio, que ayer movió las vallas en dos ocasiones. «Es la única forma que tengo de llegar a mi casa y no nos han avisado ni nos han dado ninguna explicación de cuándo van a volver a abrir ¿Qué podemos hacer? ¿Hasta cuándo va a estar cerrado?». Esta última pregunta es la que se repiten los residentes de la zona. Temen que la clausura de la calle se extienda en el tiempo, ya que hay casos de este tipo en el Casco Antiguo.

El ejemplo más llamativo es el de la calle Norte, que lleva tres años cerrada al tráfico peatonal. El riesgo de desplome de varios inmuebles obligó al Consistorio a clausurar la zona. Al ser viviendas protegidas no pudieron ser demolidas. Se colocó un enorme andamio de seguridad y un muro que sella por completo la calle Norte. Desde 2014 no se puede llegar desde la Plaza de Santa María hasta la Plaza Alta debido a este corte. Se espera que en el futuro los edificios afectados sean rehabilitados. Hay pendiente un proyecto para crear un hotel en la zona, pero no hay fecha por lo que esta vía, por el momento, sigue inutilizada de forma indefinida.

En 2014 el Consistorio también se vio obligado a sellar la calle Encarnación en el tramo más cercano a Luis de Morales. Durante dos años esta zona del Casco Antiguo se convirtió en una zona de guerra. Los okupas abrieron un butrón en el muro colocado por el Ayuntamiento y el área acordonada se convirtió en un fumadero. Los responsables municipales limpiaron y volvieron a cerrar este tramo dado el grave riesgo de que las casas se desplomasen, pero una vez más volvieron a entrar y a vivir y consumir drogas en estas infraviviendas.

Finalmente, en abril de este año, el Consistorio llevó a cabo varios derribos. La calle reabrió, pero se convirtió en un enorme solar vacío. No hay fecha para la recuperación de esta zona.

Hay otros casos más positivos. En 2015 la Inmobiliaria Municipal tuvo que apuntalar una vivienda de su propiedad junto al Arco del Peso por riesgo de derrumbe. Luego colocó un andamio y finalmente rehabilitó la fachada para mejorar la imagen de la zona, aunque el interior del inmueble continúa en ruinas. No es una solución definitiva, pero se eliminó el peligro y se mejoró la imagen de esta casa ruinosa.