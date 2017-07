Continúan paralizadas las obras para ampliar el parking de caravanas de Badajoz Escombros y vallas que aún no han sido retiradas. :: J.V ARNELAS Los usuarios están satisfechos con la zona de estacionamiento a pesar de los escombros que aún quedan tras el parón de la reforma SOLEDAD RODRÍGUEZ Lunes, 31 julio 2017, 08:02

Badajoz. Las obras del parking de caravanas de Badajoz, situado junto al puente de Palmas, aún siguen paralizadas. La ampliación de este recinto que se inició hace ya bastantes meses, y que estaba incluida como una de las obras para impulsar la economía local de la ciudad, se paró hace ya siete meses y actualmente siguen sin reiniciarse.

Este parking construido en el año 2015 como un lugar para que las autocaravanas pudieran estacionar y los autocaravanistas tuvieran un lugar de descanso en su tránsito, fue un gran acierto por parte del Ayuntamiento ya que en su primera semana decenas de estos vehículos pasaron por allí.

El éxito hizo que a finales de 2016 el Ayuntamiento iniciara unas obras de ampliación para conseguir ocho plazas más que resultarían de eliminar una superficie que ocupaba una superficie de ocho por veintisiete metros. Aparte de suprimir este trozo de tierra, otra de las mejoras que querían hacerse en el parking era modificar el terreno añadiendo una capa de aglomerado y colocar unos postes para la toma de luz de las caravanas, pero esto jamás vio su fin, ya que por cuestiones económicas el Ayuntamiento no pudo acabar con estas obras y actualmente siguen paralizadas.

Los escombros de las obras son apreciables a simple vista, las vallas que en su día cuidaban de las reformas están aun en el recinto, el trecho de tierra que fue eliminado ha dejado a su paso una capa de cemento que correspondería con las futuras plazas y también se puede observar un socavón en el suelo que ocupa los veintisiete metros de largo de este terreno.

Lugar idóneo

A pesar de que la obra está inacabada, para los visitantes que llegan de diferentes ciudades españolas el parking no está nada mal. Ofrece un espacio en el que estacionar las autocaravanas, además de un lugar donde llenar el depósito de agua y vaciar las aguas sucias.

El parking, aunque pequeño, se encuentra en una de las zonas más atractivas de la ciudad, cobijado entre dos puentes, el de Palmas y el de la Autonomía, con el río de frente y rodeado por el parque que recorre el cauce del Guadiana. Según estos viajeros, es un lugar maravilloso para llevar a los pequeños de la familia.

Además, se sitúa en un lugar no muy alejado de las zonas mas turísticas de la ciudad y el 'chiringuito' que hay en el parque del río está a pocos metros de este aparcamiento, donde los visitantes pueden acudir a recuperar fuerzas.

Los conductores de estos vehículos, reconocen que hay parkings mejores en el país pero también agradecen que Badajoz tenga este estacionamiento, ya que es un lugar de tránsito entre España y Portugal y aseguran que en muchas ciudades de la península no existe este tipo de recintos y por consiguiente no pueden estacionar sus caravanas.

Los habitantes de Badajoz si se muestran más reacios a esta paralización de la obra y no entienden cómo una construcción de tanta simpleza no haya sido finalizada aún. Además, muestran cierta desconfianza por no comprender cómo es posible que una obra tan sencilla no se haya podido terminar por falta de recursos económicos.