El conquistador de Badajoz se muda de La Picuriña al parque del río

Alfonso IX de León, que cristianizó Badajoz en 1230, dará nombre a la nueva zona verde de la margen izquierda

El 19 de marzo de 1230 el rey Alfonso IX de León entró en Badajoz. Los árabes que habían fundado la ciudad se habían rendido y el monarca llegaba para cristianizar la ciudad. Junto a él entraron en la localidad el ejército leonés, tres órdenes militares (Temple, Santiago y Alcántara) y numerosos caballeros portugueses y salmantinos, así como obispos que acompañaban a las tropas.

Así lo cuenta el cronista pacense Alberto González en su libro 'Historia de Badajoz', y no es una anécdota cualquiera. Los componentes del desfile triunfal que entró en la ciudad hace casi 800 años fueron los que marcaron su futuro. Las órdenes militares, los religiosos y los nobles recibieron como premio propiedades y terrenos en la ciudad y así se fraguó la sociedad de hoy en día.

La reconquista fue un momento clave para la ciudad. Muchos historiadores defienden que tanto como la propia fundación. Sin embargo, Ibn Marwan es una figura que ha logrado darse a conocer mientras que el responsable de cristianizar la ciudad, Alfonso IX, es mucho más desconocido. Marwan destaca con una estatua en La Alcazaba y una fiesta que conmemora su llegada mientras que el monarca leonés solo cuenta con una pequeña calle que pasa desapercibida.

Esto cambiará en breve. La semana pasada el pleno municipal aprobó una moción para llamar a la nueva zona verde de la margen izquierda Paseo de Alfonso IX de León. La iniciativa fue de Ciudadanos y contó con los votos a favor del PP. El resto de partidos se opuso, pero no por estar en contra de la figura del monarca, sino por el procedimiento elegido, por no negociarlo en la Comisión de Cultura.

Más allá de la polémica, el responsable de la reconquista logró un lugar más destacado en la ciudad por la que peleó. La moción de Cs resalta que, además de la anexión de Badajoz al Reino de León, Alfonso IX destacó, por ejemplo, por poner en marcha las Cortes de León o por crear el embrión de lo que después sería la Universidad de Salamanca.

Dentro de la reconquista, el mayor logró de este rey fue vencer a los árabes en Valencia de Alcántara y Cáceres. Estas victorias hicieron que se retirasen al verse rodeados por el ejército cristiano y prácticamente entró sin resistencia en Mérida o Badajoz. La capital cacereña, de hecho, sí cuenta con una estatua de este monarca. En Badajoz tiene un calle, pero no es nada llamativa. Se trata de una vía de solo 50 metros que une dos calles de La Picuriña. No pueden pasar coches porque hay un escalón y el resto está sin asfaltar. En tierra. Apenas pasan peatones por este punto, lo que hace que el reconocimiento no luzca mucho. Ahora Alfonso IX se verá más con su nuevo paseo en Badajoz.

Una vida de película

Alfonso IX de León no es una figura tan conocida como otras de la historia de España, pero podría protagonizar perfectamente una serie o una película porque pasó sus 59 años de vida entre batallas, conflictos familiares y tramas políticas.

Nació en 1171 en Zamora, hijo de Fernando II y Urraca de Portugal. Fue nombrado rey de León con 16 años, pero no fue fácil. Tras la muerte de su padre, su madrastra intentó entronizar a su propio hijo, Sancho. Finalmente Alfonso se hizo con el reino, pero no tuvo nunca momentos de tranquilidad. Portugal y Castilla ambicionaban repartirse León mientras que los árabes dominaban el sur de España.

Entre tantos conflictos, este rey hizo historia al crear las Cortes de León, una asamblea en la que se representaba a las ciudades de este reino, el clero y la nobleza. Es el primer registro del sistema parlamentario en Europa y algunos expertos aseguran que del mundo.

La presión de Portugal, y especialmente del rey Alfonso VIII de Castilla, para quedarse con su territorio, obligó al monarca leonés a pactar con los almohades, que incluso le ayudaron con dinero y tropas en sus batallas internas. Esto le costó la excomunión del papa Celestino III.

Finalmente Alfonso VIII murió y Alfonso IX pudo recuperar sus planes de reconquista. Lo intentó primero en Cáceres, pero tuvo que retroceder. Sitió de nuevo la ciudad en 1223, 1225 y 1226 y ese último año también atacó Badajoz sin éxito.

Finalmente la campaña de 1229 fue la victoriosa. Tras caer Cáceres, todo se precipitó. Los árabes se vieron rodeados y entregaron la capital pacense. Se acabó el Reino Taifa y nació la ciudad cristiana. Alfonso IX viajó a Santigo de Compostela a dar las gracias y falleció poco después. Badajoz fue la última victoria del llamado último rey guerrero.